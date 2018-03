Praha - Hokejisté Třince vyhráli i druhé semifinálové utkání play off extraligy na ledě Hradce Králové a před dvěma zápasy na domácím ledě jsou dva kroky od postupu do finále. O zlato hráli naposledy proti Litvínovu v roce 2015, ale neúspěšně. Baráž má po úvodních dvou kolech nejlépe rozehranou Litvínov, který ještě neztratil ani bod.

Na těsné výhře Ocelářů 2:1 se dvěma body podíleli Vladimír Svačina a Vladimír Roth. Třinečtí v sérii hrané na čtyři vítězství vedou 2:0, boj o postup do finále bude pokračovat v pondělí v Třinci.

"Přiznám se, že jsme si ani nepředstavovali, že bychom s takovou jeli domů. Ale série bude ještě hodně bolet. Odstartovali jsme ji ale výborně," pochvaloval si trenér Ocelářů Václav Varaďa.

"Pojedeme do Třince za stavu 0:2, ale chceme sérii určitě prodloužit. Myslím si, že jsme si dnes dokázali, že můžeme soupeře dostat pod tlak a vytvořit si šance. Věříme, že to, co se povedlo Třinci u nás, můžeme dokázat i my u něj," prohlásil kouč Východočechů Sýkora.

Litvínov vyhrál ve 2. kole baráže na ledě Kladna 2:1 a zůstává jediným stoprocentně úspěšným týmem v boji o dvě místa v nejvyšší soutěži. O výhře posledního mužstva extraligy rozhodl ve 43. minutě útočník Ivan Řehoř. Rytíři, kteří bojují o návrat mezi elitu po čtyřech letech, sice v utkání skórovali jako první, přesto zůstávají bez bodu.

"Možná by tomu výsledku slušel remízový stav. Ale musíme kluky pochválit, někteří hrají baráž poprvé a zvládli to velmi dobře. Kluci si ověřili, že na ty týmy mají. Ta soutěž je dlouhodobá a uvidíme dál," řekl asistent trenéra Kladna Pavel Patera.

Hráči Karlových Varů předvedli proti Jihlavě skvělý obrat, zvítězili 3:2 v prodloužení a po úvodní porážce 1:3 v Litvínově si připsali první body do tabulky. Vítěz základní části první ligy prohrával ještě v úvodu třetího dějství 0:2, ale po snížení vyrovnal jen 52 vteřin před koncem základní hrací doby Ondřej Beránek a v čase 62:39 rozhodl zkušený útočník Stanislav Balán. Jihlava je přes porážku se čtyřmi body druhá.

Semifinále play off hokejové extraligy - 2. zápas:

--------

Mountfield Hradec Králové - HC Oceláři Třinec 1:2 (0:2, 1:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 23. Džerinš (Kukumberg) - 5. Svačina (Roth, Linhart), 19. Hrňa (Svačina, Roth). Rozhodčí: Hodek, Pavlovič - Pešek, D. Hynek. Vyloučení: 4:5. Využití: 0:1. Diváci: 6555. Stav série: 0:2.

Další program semifinále:

--------

Sobota 31. března - 1. zápas:

16:20 HC Škoda Plzeň - HC Kometa Brno (vzájemné zápasy v této sezoně: 4:5 v prodl., 5:4, 2:3 po sam. nájezdech, 5:4 po sam. nájezdech).

2. kolo baráže o hokejovou extraligu:

--------

HC Energie Karlovy Vary - HC Dukla Jihlava 3:2 P (0:2, 0:0, 2:0 - 1:0)

Branky a nahrávky: 47. Kovačevič (Kverka), 60. O. Beránek (Tuominen, Krejčí), 63. Balán (T. Rachůnek) - 6. D. Čermák (F. Seman, R. Hubáček), 6. Jiránek. Rozhodčí: Pražák, Lacina - J. Ondráček, Špůr. Vyloučení: 2:5, navíc Skuhravý (Karlovy Vary) 10 min. Bez využití. Diváci: 5444.

Rytíři Kladno - HC Verva Litvínov 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 12. Kubík (Štich) - 29. V. Hübl (Jurčík, J. Mikúš), 43. Řehoř (Trávníček). Rozhodčí: Úlehla, Hribik - Barvíř, Blümel. Vyloučení: 3:7. Využití: 1:1. Diváci: 5200 (vyprodáno).

Tabulka:

1. Litvínov 2 2 0 0 0 5:2 6 2. Jihlava 2 1 0 1 0 6:3 4 3. Karlovy Vary 2 0 1 0 1 4:5 2 4. Kladno 2 0 0 0 2 1:6 0

Další program baráže:

--------

Neděle 1. dubna - 3. kolo:

16:00 HC Dukla Jihlava - HC Verva Litvínov, Rytíři Kladno - HC Energie Karlovy Vary.