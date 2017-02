Třinec (Frýdecko-Místecko) - Hokejisté Třince porazili ve 46. kole extraligy Olomouc 3:2 a proti Hanákům si připsali čtvrtou výhru v sezoně. Favorit vedl i díky trefě Bohumila Janka od červené čáry už 3:0, ale Hanáci v závěru duel dvěma góly zdramatizovali. Na premiérovou extraligovou branku Jakuba Galvase už ale žádný z jeho spoluhráčů nenavázal a Olomouc po čtyřech vítězstvích v řadě nebodovala.

Třinec neměl s Kohouty lehké pořízení. Kombinačně to proti tuhé olomoucké defenzívě nešlo vůbec, a tak si domácí pomohli jinak. Obránce Jank vyvezl v 15. minutě puk z obranného pásma a ranou od červené čáry načapal dřímajícího gólmana Faltera na švestkách. Na dálku viditelná rána mu nad betonem prošla do sítě.

Hanáci sice zarputile bránili, ale ve hře dopředu byli bezzubí. Rány, kterými častovali Hrubce, měly spíše symbolický nádech. Třinec se navzdory aktivitě dlouho nemohl prokousat středním pásmem do vyložené šance. Jen Linhart využil chvíle v olomoucké přesilovce, kdy se hosté osmělili útočit, ale tváří v tvář Faltra neprostřelil.

Až v 34. minutě se po levé straně před bránu natlačil Rákos a akci po závaru dohrál nekompromisní dorážkou Kreps. Ocelářům se ulevilo a začali si i více dovolovat. Další gól už padl z vypracované kombinace: Irgl se v 37. minutě opřel bez přípravy do přihrávky Adamského a málem protrhl síť.

Zápas se v klidu dohrával podle třineckých not. Domácí mohli přidat i další gól, jenže Krepse vychytal Falter. Pohodu ale Slezanům pokazil 12 minut před koncem Holec, který zůstal za zády obránců a ze sóla švihem pod břevno snížil. Když se čtyři minuty před vypršením základní hrací doby po nevinně vyhlížející akci dostal k puku Galvas a dal druhý olomoucký gól, Třinec znervózněl.

Už necelé tři minuty před koncem Olomouc odvolala gólmana, ale v pásmu se neusadila a Vyrůbalík její šance záhy minimalizoval faulem na unikajícího Jaška.

Hlasy trenérů po utkání:

René Mucha (Třinec): "S první třetinou a především polovinou té druhé jsme byli spokojeni. Bohužel nemůžeme být spokojeni s třetí třetinou, protože jsme nastoupili až moc pasivně. Za tři body jsme rádi, ale s výkonem v závěru nejsme spokojeni."

Zdeněk Venera (Olomouc): "Porážka o gól vždycky mrzí. Třinec si to vítězství vybojoval v prvních dvou třetinách, kdy byl aktivnější. Vytvořil si dostatečný náskok. V třetí třetině už jsme byli aktivnější my. Trošku jsme se zvedli, bohužel už to nestačilo. Brankář Konrád se nám ze soustředění slovenské reprezentace vrátil ve stavu, kdy nemohl nastoupit do utkání."

HC Oceláři Třinec - HC Olomouc 3:2 (1:0, 2:0, 0:2)

Branky a nahrávky: 15. Jank (Dravecký, Roth), 34. Kreps (Krajíček, Rákos), 37. Irgl (Adamský, M. Doudera) - 49. Holec (Vyrůbalík, Škůrek), 56. J. Galvas (Holec). Rozhodčí: Hejduk, Polák - Tošenovjan, Zika. Vyloučení: 2:5. Bez využití. Diváci: 4276.

Třinec: Hrubec - Roth, L. Galvas, Krajíček, Jank, Nosek, M. Doudera, Linhart - Netík, Kreps, Rákos - Irgl, Kane, Adamský - J. Petružálek, Redenbach, Klimenta - Dravecký, Marek Růžička, Jašek. Trenéři: Kýhos a Mucha.

Olomouc: Falter - Škůrek, Vyrůbalík, Jaroměřský, Ondrušek, Rašner, J. Galvas - Fořt, J. Knotek, Laš - Eberle, Sundher, Burian - T. Mikúš, R. Vlach, Holec - Kotala, P. Mrázek, Matai - od 21. navíc Rác. Trenéři: Venera a Tomajko.