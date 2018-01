Třinec (Frýdecko-Místecko) - Hokejisté Třince zdolali v 37. kole extraligy Chomutov 4:2. Jejich cestu za výhrou vydatně podpořil Roman Vlach, který svými prvními góly v barvách Ocelářů zajistil domácím dvougólový náskok. Branku a dvě přihrávky zaznamenal Tomáš Marcinko. Třinec slavil extraligovou výhru v normálním čase na domácím ledě poprvé od 22. října. Piráti neuspěli po sérii čtyř dvoubodových vítězství.

Domácí se rozjížděli pomalu, ale nakonec z toho byla přesvědčivá výhra. Ještě za stavu 0:0 ale navzdory větší aktivitě museli přežít stoprocentní šanci hostujícího Vondrky, který v 17. minutě ze sólového nájezdu Hrubce nedokázal prostřelit.

Pak se ale v krátkém intervalu zápas výrazně zlomil na třineckou stranu. Důsledný Růžička obral v útočném pásmu Flemminga, Vlach si po jeho přihrávce před bránu roztáhl Lukeše a bekhendem puk zvedl pod horní tyčku.

Za 103 sekund si Vlach dal gólový nášup. V přesilové hře byl před bránou nejrychleji u vyraženého puku a bekhendem ho podruhé dorazil do chomutovské brány.

Pak už Třinec pevným krokem mířil za vítězstvím. Při signalizované výhodě se Marcinko z voleje opřel do křížné přihrávky Hrni a Lukešovi puk prošel za záda potřetí.

Bez útočníků Vladimíra Růžičky mladšího, Sklenáře nebo Skokana hostům chyběl v ofenzívě šmrnc a nebyli nebezpeční. Naopak domácí ještě před polovinou utkání skórovali zásluhou nechytatelné rány Adamského počtvrté. Čtyři trefy zvládli za deset minut.

Jednostranný vývoj hosté zastavili prvním gólem, který ve 40. minutě po Mrázkově akci vstřelil z úhlu do odkryté klece Štovíček. Dietz ve 43. minutě dokonce s pomocí teče snížil na 2:4, ale žádné drama se nekonalo.

Domácí závěr odehráli "na údržbu" a soupeři nic víc nedovolili. Úsilí o kontaktní gól navíc Pirátům těsně před koncem zhatilo Grmanovo vyloučení a zápas bez většího vzruchu skončil vítězstvím Třince.

Hlasy po utkání:

Marek Zadina (Třinec): "Chtěli jsme v prvé řadě navázat na výsledek ze Sparty, kde jsme uhráli tři body a odehráli jsme výborný zápas. To se nám dvě třetiny dařilo. Hráli jsme parádní hokej, kluci kombinovali, dali pěkné branky. Druhá třetina se vyvedla výborně. Trošku nás poznamenal inkasovaný gól ke konci druhé třetiny. Ve vstupu do třetí třetiny jsme dostali další gól a dostávali jsme se trochu pod tlak. Chomutov hrál velmi dobře a měl dobrý pohyb. Naštěstí nás podržel gólman Hrubec. Roman Vlach se jeví velmi dobře, odehrál i na Spartě dobrý zápas."

Jan Šťastný (Chomutov): "My jsme přijeli trochu v kombinované sestavě, protože nás trápí zdravotní stav mužstva a kompletně se nám rozpadla druhá řada. Dali jsme proto šanci dalším mladým, talentovaným hráčům. První třetina byla z naší strany velmi dobrá, hráli jsme to, co jsme potřebovali. Kaňkou byl inkasovaný gól. Druhá třetina rozhodla, inkasovali jsme tři góly. Prohrávat 0:4 je v Třinci velmi těžké. Ale v poslední třetině jsme odehráli parádní třetinu, měli jsme spoustu šancí a možná bohužel i díky menší zkušenosti některých hráčů jsme je nevyužili a na bodový zisk nedosáhli. Ale hráči to odbojovali až do konce a za to jim patří díky."

HC Oceláři Třinec - Piráti Chomutov 4:2 (1:0, 3:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 19. Roman Vlach (Martin Růžička), 21. Roman Vlach (Marcinko, Martin Růžička), 28. Marcinko (Hrňa, D. Musil), 30. Adamský (Martynek, Marcinko) - 40. Šťovíček (J. Mrázek), 43. Dietz (Koblasa, Flemming). Rozhodčí: Mrkva, R. Svoboda - Pešek, Špůr. Vyloučení: 4:3. Využití: 1:1. Diváci: 4283.

Třinec: Hrubec - M. Doudera, Krajíček, Roth, Linhart, D. Musil, Jank, Adámek - Martin Růžička, Marcinko, M. Kovařčík - Hrňa, Roman Vlach, Dravecký - Martynek, Polanský, Adamský - Cienciala, Mikulík, Svačina. Trenéři: Varaďa a M. Zadina.

Chomutov: Š. Lukeš - Valach, Grman, Flemming, Dietz, Slovák, Knot, od 21. navíc J. Mrázek - Vondrka, Huml, Koblasa - J. Havel, Šťovíček, A. Dlouhý - Chrpa, Smejkal, Poletín - V. Tomeček, Chlouba, Hlava. Trenéři: V. Růžička st., J. Šťastný a Martínek.