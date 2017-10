Třinec (Frýdecko-Místecko) - Třinečtí hokejisté zabrali po předchozích dvou prohrách a v 10. kole extraligy přehráli jednoznačně pražskou Spartu 4:1. Oceláři vedli brankami Davida Ciencialy a Ondřeje Kovařčíka už v čase 5:34 o dva góly a v dalším průběhu využili obě přesilové hry - v polovině zápasu přidal třetí zásah nejproduktivnější obránce soutěže Vladimír Roth a skóre uzavřel Martin Adamský. Za hosty v závěru zkorigoval výsledek Miroslav Forman.

Třinecký klub se po minulé sezoně rozhodl, že chce dávat větší prostor svým odchovancům. A právě zásluhou hráčů z jeho líhně vedl už v šesté minutě 2:0. Cienciala krásně tečoval střelu Hrni, která ještě cinkla o břevno a zapadla do branky. Poté Ondřej Kovařčík překvapivě propasíroval bekhendovým pokusem puk z velkého úhlu za záda Aittokallia a zaznamenal premiérovou trefu v extralize.

V třinecké Werk aréně v té chvíli panovala bouřlivá atmosféra, která záhy na několik minut ztichla. Domácí fanoušci vytáhli transparent s nápisem "S hokejovým svazem padlo ticho na zem" na protest proti novince v disciplinárním řádu, která nově ostihuje nepřístojné chování diváků. Podle něj hrozí sankce i za zesměšňující či ponižující chování včetně posunků, gest a pokřiků vůči jakémukoli aktérovi utkání.

Pražané si stěžovali po svých předchozích zápasech s Olomoucí a Pardubicemi, že prováhali začátky, ale tentokrát vůbec nehráli v první třetině špatně. Hrubec ale kryl všechny jejich pokusy včetně šancí Vrány a Dvořáka. Další osm střel zblokovala obětavá obrana domácích. Navíc ještě mohl přidat třetí trefu Ocelářů Marcinko, který ale po kombinaci Martina Růžičky s Rothem minul zcela prázdnou branku.

V prostřední části se aktivita přenesla na hokejky Třince a šance se rodily výhradně na jeho straně. V největší Rákos nedotáhl sólový průnik, ale domácí to nemuselo mrzet, protože v první přesilové hře zápasu vymysleli Polanský s Martinem Růžičkou další krásnou akci. Na jejím konci stal Roth, který zamířil přesně horního růžku. Hosté se znovu nadechli až v závěru třetiny, kdy se dostával do úniku Kudrna, ale vracející se Adámek mu ztížil zakončení.

Zmar Sparty korunovali v poslední třetině Černoch s Pechem, kteří se po hrubé chybě Rákose v obranném pásmu řítili sami na Hrubce, ale situaci překombinovali. Další šanci sebral skvělý brankář Ocelářů Dvořákovi. A tak přišel trest Třince, který využil díky trefě Adamského i svou druhou přesilovou hru v zápase. Hrubec se ale nakonec z druhé nuly v sezoně neradoval, protože jej v 57. minutě překonal z mezikruží Forman.

Hlasy trenérů po utkání:

Václav Varaďa (Třinec): "Pomohly nám dvě rychlé branky. První padla po teči, druhá byla šťastnější. Ale šli jsme tomu naproti. Sparta poté přidala, vytvořila si šance. Ty končily v náručí Šimona Hrubce, který podal opět výborný výkon, nebo minuly bránu. V přesilové hře jsme dokázali odskočit na 3:0 a ve třetí třetině jsme si už utkání takticky dobře pohlídali. Mrzí nás obdržená branka v závěru, byli bychom rádi za nulu pro Šimona. Děkuji klukům, speciálně těm mladším, kteří dnes byli vidět a na vítězství se také podíleli."

Jaroslav Nedvěd (Sparta Praha): "Chtěli jsme se vrátit k zajištěnější obraně, ale inkasovali jsme do páté minuty dva góly a rozpadl se nám herní plán hned na začátku. Za stavu 0:2 jsme Třinec chtěli zmáčknout, dát kontaktní gól. Dostali jsme soupeře pod tlak, gól visel na vlásku. Pozitivní je, že síla a drajv v týmu je. Ale máme spoustu hráčů, kteří se střelecky trápí. S gólem se mužstvo zvedne, narostou mu křídla. To se nám teď nedaří. My jsme se agresivně tlačili do útoku, Třinec hrozil z brejků. Byl lepší na puku a zaslouženě zvítězil."

HC Oceláři Třinec - HC Sparta Praha 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 2. Cienciala (Hrňa, Irgl), 6. O. Kovařčík (Chmielewski, M. Doudera), 29. Roth (Martin Růžička, Polanský), 50. Adamský (Svačina, Krajíček) - 57. Forman (Říčka, Černoch). Rozhodčí: Šír, Úlehla - Kis, Tošenovjan. Vyloučení: 4:3. Využití: 2:0. Diváci: 4927.

Třinec: Hrubec - Krajíček, M. Doudera, Roth, Linhart, Adámek, D. Musil - Martin Růžička, Marcinko, Rákos - Svačina, Polanský, Adamský - Irgl, Cienciala, Hrňa - Chmielewski, M. Kovařčík, O. Kovařčík. Trenéři: Varaďa a M. Zadina.

Sparta Praha: Aittokallio - T. Pavelka, Tomáš Dvořák, Zámorský, Nedomlel, Kalina, J. Mikuš - Forman, Reichenberg, Říčka - Klimek, P. Vrána, J. Hlinka - Smejkal, Pech, Kumstát - A. Kudrna, Černoch, Uher. Trenéři: Kalous a J. Nedvěd.