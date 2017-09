Třinec (Frýdecko-Místecko) - Hokejisté Třince porazili ve 4. kole extraligy Vítkovice 3:2, když o zisku tří bodů rozhodl zejména útočník Tomáš Marcinko. Slovenský reprezentant se postaral o všechny branky Ocelářů a aktuálně má na svém kontě již sedm gólů. Zatímco Třinec tak bodoval i ve čtvrtém zápase v sezoně, Vítkovice vyšly poprvé naprázdno.

První třetina derby patřila Třinci a Marcinkovi, který opět kraloval předbrankovému prostoru. Slovenský útočník při první trefě dotáhl drzý průnik Růžičky, který nosí při absenci zraněného Krajíčka céčko na hrudi. A jako by chtěl na sebe vzít odpovědnost: prokličkoval se od zadního mantinelu před branku, čímž rozhodil obranu soupeře a Marcinko z dorážky otevřel skóre.

Za necelou minutu promarnil trestné střílení Szturc, který ujel v oslabení Rothovi a po faulu třineckého beka dostal druhou šanci. Ostravský útočník ale netrefil ani branku. Jinak Oceláři soupeře v úvodní části k ničemu vážnějšímu nepustili a sami v přesilovce pět na tři zvýšili trefou Marcinka, od jehož chráničů odrazila střela Hrni do branky.

Po návratu z kabin ale hosté na kontaktní gól dlouho nečekali. Střelu Baranky zblokoval Jank k Tyborovi, který po čtrnácti sekundách druhé části pohotově snížil. Vítkovice v dalším náporu zbrzdil zbytečný faul Szturce a Marcinko opět z dorážky trestal. I Ostravané dostali minutovou početní výhodu dvou mužů, ale skórovali až ve zkrácené podobě díky individuální akci Květoně. Extřinecký útočník se natlačil po levé straně před Hrubce a puk zavěsil pod horní tyč.

Dvougólový náskok mohl Třinci vrátit Dravecký, ale jeho střelu zastavila tyč. V závěrečné části hosté marně dobývali branku soupeře. Vítkovice si vypracovaly několik šancí, v té největší kryl Hrubec dvě minuty před koncem betonem samostatný únik Tybora. Hosté promarnili i čtyřicet sekund dlouhou přesilovou hru pět na tři a naprázdno vyzněla i jejich snaha v power play, při které je jednou zachránila tyč po střele Polanského.

Hlasy trenérů po utkání:

Marek Zadina (Třinec): "V první třetině jsme se dostali do dvoubranového úniku a do poloviny zápasu jsme drželi, co jsme chtěli. Byli jsme aktivnější, ale nedisciplinovaností jsme se poté dostali pod tlak a Vítkovice hrály třetí třetinu výborně. Těší mě ale, jak jsme se ubránili. Kluci ukázali, že mají srdce a že neumí hrát jen dopředu, ale že je výborná i defenziva. Podpořil nás gólman, který chytal skvěle. Bylo to hrozně těžké utkání a jsme rádi za tři body."

Pavel Trnka (Vítkovice): "Nám se úplně nevyvedl vstup, Třinec se výborně pohyboval, čímž nás předčil. Navíc jim pomohly přesilovky, kterými se dostali do tlaku a to ovlivnilo první třetinu. Od půlky zápasu jsme si vytvořili tlak, bohužel jsme ho nezúročili góly, a proto odjíždíme bez bodu, i když si myslím, že za výkon jsme si ho zasloužili. Každopádně, má-li se prohrát, tak prohrát takovým způsobem jako dnes není hanba."

HC Oceláři Třinec - HC Vítkovice Ridera 3:2 (2:0, 1:2, 0:0)

Branky a nahrávky: 8. Marcinko (Martin Růžička, Rákos), 15. Marcinko (Hrňa, Roth), 24. Marcinko (Hrňa, Roth) - 21. Tybor (Baranka), 31. D. Květoň (O. Roman, Hrbas). Rozhodčí: Pražák, Šír - Rampír, Tošenovjan. Vyloučení: 6:5, navíc Klok (Vítkovice) 10 min. Využití: 2:1. Diváci: 5143.

Třinec: Hrubec - Adámek, Linhart, Roth, Jank, D. Musil, M. Doudera - Martin Růžička, Marcinko, Rákos - Svačina, Polanský, Adamský - Irgl, Marosz, Dravecký - Hrňa, Cienciala, O. Kovařčík. Trenéři: Varaďa a M. Zadina.

Vítkovice: Bartošák - Baranka, Hrbas, Sloboda, Klok, Trška, Výtisk, Puzič - Tybor, O. Roman, D. Květoň - P. Zdráhal, Lev, Olesz - Dej, Kolouch, Kucsera - Szturc, Š. Stránský, Kurovský. Trenéři: Petr a Trnka.