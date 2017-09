Třinec (Frýdecko-Místecko) - Hokejisté Třince dnes v domácí extraligové premiéře porazili Plzeň 5:2. Dalšími dvěma brankami se o to přičinila nová posila Tomáš Marcinko, který v barvách Ocelářů stihl za úvodní dvě kola už čtyřikrát skórovat. Plzeň na ledě Slezanů neodehrála špatný zápas, ale nabrala čtyřgólovou ztrátu, kterou už nestihla dohnat.

Přestože Třinec vyhrál první dvacetiminutovku na góly 2:0 a na střely na branku dokonce 15:4, čísla příliš přesně dění na ledě nevystihovala. Škoda totiž v úvodu utkání byla aktivnější, ale Indrák v největší příležitosti promáchl před prázdnou brankou.

Až pak začali na plzeňskou branku dorážet také Oceláři. Extřinecký brankář Svoboda ve 13. minutě vychytal individuální průnik Draveckého, ale v 16. minutě už nemohl nic dělat proti Marcinkovi, který zblízka po šťastném odrazu zametl kotouč do sítě.

Druhý gól Třinec už se zrodil po vypracované akci. Polanský zpoza branky hbitě a poslepu přihrál Petružálkovi, který z voleje zavěsil podruhé a domácí měli najednou během dvou minut o dva góly navrch.

Oceláři se zklidnili a utěšeně navršovali skóre. Po tlaku v útočném pásmu hosté nedokázali odpálit kotouč do bezpečí a Růžička zblízka dorazil puk za Svobodu. Marcinko si navíc v 34. minutě dovolil v brankovišti drzou kličku, kterou v přesilovce pět na čtyři zasunul opět puk za Svobodu a zvýšil už na 4:0.

Západočeši ani přesto nesložili zbraně. Jediný gól je pokropil živou vodou. V 39. minutě proklouzl Hrubcovi mezi betony Kindlova teč a Plzeň se do třetí části vrátila velkým tlakem, kterou ještě přiživila další trefa. Gulaš nahodil puk před branku a třinecký obránce Linhart bruslí akci dokončil vlastním gólem.

Domácí závěr dohrávali bez zraněného Petružálka, který odkulhal do kabiny, ale takřka tříminutové power play Plzně odolali a 58 sekund před koncem gólem do prázdné branky rozhodl Adamský.

Václav Varaďa (Třinec): "V první třetině jsme byli malinko nervózní. Naše hra neměla takový nástup, jaký bychom chtěli. Ale povedlo se nám dát dvě branky důrazem na brankovišti. Myslím, že od druhé třetiny jsme byli malinko lepší, i když i soupeř měl příležitosti. Ale dostali jsme takový laciný gól v přečíslení do šatny na 1:4 a Plzeň pak byla nepříjemná. I přes porážku tu odehrála dobrý zápas. Bohužel jsme přišli o Petružálka a Krajíčka. Uvidíme, jak dlouho nám budou chybět."

Ladislav Čihák (Plzeň): "Nemáme se přes porážku za co stydět. Myslím, že jsem odvedli dobrý kus práce. Bohužel jsme dostali dva góly a pak je to s takhle silným soupeřem hodně těžké. Ale chtěl bych kluky pochválit, že to nezabalili a chtěli soupeře ještě potrápit. Gólově se nám to nepodařilo a v závěru jsme inkasovali do prázdné brány."

Třinec (Frýdecko-Místecko) - 2. kolo hokejové extraligy:

HC Oceláři Třinec - HC Škoda Plzeň 5:2 (2:0, 2:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 16. Marcinko, 18. Polanský (J. Petružálek, M. Doudera), 28. Martin Růžička (Adamský), 34. Marcinko (Roth, Dravecký), 60. Adamský (Dravecký, Marcinko) - 39. Kindl (Kracík), 43. Gulaš (Schleiss). Rozhodčí: Kika, Hradil - Ganger, Gebauer. Vyloučení: 1:5. Využití: 2:0. Diváci: 4496.

Sestavy:

Třinec: Hrubec - Krajíček, Adámek, Linhart, Roth, D. Musil, M. Doudera - Martin Růžička, Marcinko, Rákos - J. Petružálek, Polanský, Adamský - Irgl, M. Kovařčík, Dravecký - Jank, Cienciala, Svačina. Trenéři: Varaďa a Zadina.

Plzeň: M. Svoboda - Moravčík, Jones, Kadlec, Pulpán, Kvasnička, Čerešňák, D. Sklenička - Gulaš, Mertl, P. Straka - D. Kubalík, Stach, Indrák - Kratěna, Kracík, Kindl - Schleiss, Preisinger, Hollweg. Trenéři: Martin Straka, Čihák, Vlasák a Pejchar.