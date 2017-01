Litvínov (Mostecko) - Hokejisté Třince vyhráli v utkání 42. kola extraligy na ledě Litvínova 4:1. Oceláři vyhráli v Litvínově i podruhé v sezoně, všechny své branky vstřelili již během první třetiny. Verva vyšla potřetí za sebou zcela naprázdno a už pět zápasů čeká na plný bodový zisk.

Třetina hrůzy, tak by se dalo nazvat první odehrané dějství v podání Severočechů. Domácí nastoupili s navrátilci Martynkem a Pavelkou a zároveň přeházenými útoky. Za hosty poprvé nastoupil ve staronovém dresu Klimenta.

První střelu si připsal ve druhé minutě Nosek, ale Janus bez problémů zakročil. V osmé minutě už však lovil puk ze své sítě: Kane vystřelil na bližší tyč a kotouč k překvapení všech propadl Janusovi pod betonem. Vyrovnat mohl vzápětí Pavlík, z úhlu trefil jen boční síť. Další šanci si vypracoval Martin Hanzl, střela z mezikruží těsně minula levou tyčku.

Ve 12. minutě zvýšil na 2:0 pro hosty po Kubátově chybě Petružálek. Další pohroma přišla o tři minuty později, Adamský v oslabení ujel Kubátovi, ten musel zatáhnout za záchrannou brzdu a následovalo trestné střílení, s nímž si třinecký útočník hravě poradil a zvýšil na rozdíl tří branek. V závěru ještě Doudera od modré propálil vše, co mu stálo v cestě.

Od druhé třetiny nastoupil do litvínovské branky Petrásek a domácí to nakoplo k aktivní útočné hře. V 25. minutě Gula vypálil od modré čáry, puk nebezpečně zaplachtil, ale Hrubec ho dokázal zkrotit. Další šanci měl Gerhát, zblízka však přesně nezamířil.

Hrubec se vyznamenal i při Černého ráně z levého křídla. V závěru druhé části se na ledě začalo jiskřit; Doudera si nejprve vyšlápl na Reichla, což se nelíbilo Skleničkovi, který ho hned v následujícím střídání šel pomstít a vrhnul se na Draveckého, tomu se ale s řízným obráncem nechtělo pouštět do křížku.

Litvínov měl v úvodu závěrečné části šanci snížit, ale nedokázal využít dvojnásobnou početní výhodu o délce 50 vteřin. Alespoň gól útěchy vstřelil v 52. minutě rychlou střelou z pravého kruhu Válek. Poté si málem Petrásek srazil puk do vlastní branky, naštěstí včas stihl zaklapnout betony. Domácí se poté sice ještě snažili s výsledkem něco udělat, ale Třinečtí si závěr utkání bez problémů pohlídali.

Hlasy trenérů po utkání:

Darek Stránský (Litvínov): "Z naší strany byla první třetina příšerná jak výsledkově, tak herně, protože jsme se úplně rozsypali. Za stavu 0:3 to vypadalo, že nám tam napadají i další branky. Dělali jsme obrovské chyby. Zbytek utkání se Třinec nikam nehnal, měl nahráno. My jsme se snažili, ale jsme velice neproduktivní, nejsme schopni proměnit přesilové hru, to nás sráží."

René Mucha (Třinec): "Celé utkání rozhodla první třetina, kdy jsme byli úspěšní. Odskočili jsme na rozdíl čtyř branek a udrželi jsme to až do konce. Celý tým zaslouží pochvalu, včetně brankáře. Výborně jsme hráli oslabení i přesilové hry."

HC Verva Litvínov - HC Oceláři Třinec 1:4 (0:4, 0:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 52. Válek (V. Hübl, Lukeš) - 8. Kane (Dravecký, Irgl), 12. Petružálek, 15. Adamský z trest. střílení, 18. M. Doudera (Hrňa). Rozhodčí: Hejduk, Pražák - Gerát, Hynek. Vyloučení: 7:10, navíc Z. Sklenička (Litvínov) 10 min. Využití: 1:2. Diváci: 4320.

Litvínov: Janus (21. Petrásek) - Gula, Kubát, T. Pavelka, K. Pilař, F. Pavlík, Z. Sklenička, od 30. navíc Kokeš - M. Hanzl, V. Hübl, Lukeš - Jurčík, R. Hanzl, J. Černý - M. Hořava, Válek, Trávníček - Martynek, K. Reichel, Gerhát. Trenéři: Rulík, D. Stránský a Šlégr.

Třinec: Hrubec - Nosek, Galvas, Krajíček, Hrabal, Jank, M. Doudera - Dravecký, Cienciala, Rákos - Irgl, Kane, Adamský - Hrňa, Marosz, J. Petružálek - Klimenta, Špirko, Jašek. Trenéři: Kýhos a Mucha.