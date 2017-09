Třinec (Frýdecko-Místecko) - Dát šanci mladým, přesto neopustit horní patra tabulky - s takovými cílem jdou do nové extraligové sezony hokejisté Třince. Oceláři pod vedením nového trenéra Václava Varadi sáhli k omlazení kádru a ve větší míře chtějí zapojovat do základní sestavy mladé odchovance.

"Poslední čtyři sezony jsme si dávali za cíl minimálně účast v Champions League. Všichni ví, co to znamená, přesto věřím, že mužstvo na to má i po zapojení mladších kluků, kteří na farmě ve Frýdku-Místku dokázali, že na roli tahounů mají. Bude to samozřejmě představovat určitou dávku trpělivosti, nemůžeme po první druhé chybě vyřadit někoho z kádru. Je třeba dát mladým důvěru," řekl na dnešní tiskové konferenci prezident klubu Jan Czudek.

O místo v sestavě si v létě řekli hlavně bratři Michal a Ondřej Kovařčíkovi, obránce Marian Adámek či útočník David Cienciala, který už ale v Třinci jedno období pravidelně hrával.

"Mladí hráči působící v partnerském klubu prokazovali parádní výkony, zasloužili si místo v áčku, aby prokázali svou výkonnost. Ale je před nimi dlouhá cesta k pozicím lídrů a hráčů, kteří by měli rozhodovat zápasy. Ale musím říct, že v přípravě se s tím popasovali parádně," řekl Varaďa.

Třinec na své poměry doplňoval kádr jen velmi úsporně: na pozici trojky přišel brankář Jan Strmeň (Chomutov) a novými tvářemi jsou ještě obránce David Musil (Tucson Roadrunners) a útočník Tomáš Marcinko (Kunlun). Z hostování se pak vrátili Vladimír Svačina (Liberec) a Jiří Polanský (EHC Olten).

"Budovali jsme tým na hráčích s dlouhodobějšími kontrakty a doplnili to o pár hráčů, které jsme vybírali společně s trenéry a vedením, jako Marcinko a Musil," řekl Varaďa.

Oceláři naopak mnohem výrazněji pouštěli žilou a kádr zredukovali celkem o 17 jmen. Z důležitých hráčů jsou pryč Lukáš Galvas (Olomouc), David Nosek (Zlín), Tomáš Netík (konec hostování ze Sparty), Cory Kane (Kunlun) a Ocelářům utekl do Liberce i mladý útočník Lukáš Jašek, o kterého měl Varaďa eminentní zájem.

Třinec v létě poptával i možnost angažování Jaromíra Jágra, který zatím nemá smlouvu na novou sezonu. "Jednání s ním bylo vedeno. Ale jeho priorita je NHL. Do té doby se k tomu nebudeme vracet. I na jeho přání se k tomu nechceme více vyjadřovat. Kdyby mu nevyšla NHL, otevřela by se znovu i tato otázka," řekl sportovní manažer klubu Jan Peterek.

Podle Varadi by se tým chtěl prezentovat agresivním a nátlakovým stylem hry. "Kluci ale byli zvyklí se prezentovat nějakou hrou, kterou nebylo možné až tak radikálně překopat. Něco jsme se snažili změnit. Vždy je to o tom, jak to hráči na ledě odehrají. Máme kvalitní tým, aby hráči byli schopni hrát to, co po nich chceme. Poslední zápasy v Champions League, hlavně ty domácí, jsme zvládli parádně a chceme na to navázat," řekl Varaďa.