Praha - Páteční 4. kolo hokejové extraligy nabídne první ocelářské derby sezony mezi Třincem a Vítkovicemi. O první body budou usilovat jeden z hlavních favoritů soutěže Hradec Králové, jemuž se do cesty postaví Plzeň, a také Olomouc. Právě od Plzně schytali Hanáci v úterý potupný debakl 0:10, který se pokusí odčinit doma proti Liberci. Chomutov bude svou neporazitelnost hájit doma v duelu s Jihlavou.

Třetí Třinec s druhými Vítkovicemi svedou první derby v sezoně. Oba regionální rivalové se střetli už v přípravě a v obou případech byli úspěšnější Ostravané. Kouč Ocelářů Václav Varaďa, který dlouho hrával i za Vítkovice, si v roli hlavního kouče vyzkouší derby poprvé. "Je to zápas, na který se opravdu hodně těším. Ještě to je okořeněno tím, že jsou oba mančafty vysoko v tabulce, takže na sebe narazí ze špice. Doufám, že navážeme na domácí zápas s Plzní," řekl Varaďa.

Vítkovice jedou na led rivala tři dny poté, co doma zametly se Spartou. "Bude to především zkouška naší psychiky a mentality týmu obecně. Stejně jako jsme se po nevydařeném zápase se Zlínem museli vzchopit především psychicky, ustát tlak a zvládnout těžký zápas v Olomouci, tak teď musíme ustát naši současnou pozici. Jsme si vědomi, že po úterní výhře nad Spartou jsme v situaci, kdy se od nás čeká podobný výsledek, což ale není tak jednoduché," řekl vítkovický trenér Jakub Petr, jehož tým v Třinci poslední tři zápasy ztratil vždy v prodloužení.

Hradec Králové nezačal avizovanou cestu za vylepšením třetí příčky z minulé sezony optimálně. S velkou nulou na bodovém kontě není na úplném dně jen díky tomu, že Olomouc má horší skóre. "Je to samozřejmě špatný vstup, ale musíme se zvednout. A záleží přitom jen na nás," řekl útočník Rudolf Červený.

"Krizi a špatný vstup do soutěže už určitě všichni zažili. Je to jen o jedné výhře, jednom povedeném utkání, které může nastartovat vítěznou sérii. Ve sportu je normální, že občas vyhráváte a občas prohráváte. My teď musíme jen najít cestu k úspěchu," dodal Červený.

Plzeň prožila v úterý výjimečný večer, ale Západočeši vědí, že výhra o deset branek pro pátek neznamená vůbec nic. "Budeme se snažit, abychom před pátečním utkáním nepodlehli uspokojení," uvedl asistent trenéra Jiří Hanzlík. "To utkání už je pryč. A my jsme dávno zpátky na zemi. V Hradci se budeme snažit urvat nějaké body," řekl útočník Dominik Kubalík.

Olomouc se otřepává z nepovedeného startu sezony. Po dvou relativně vyrovnaných zápasech a těsných prohrách s Chomutovem a Vítkovicemi přišla desetigólová sprcha v Plzni. "Musíme přidat úplně ve všem, tam to bylo špatné po všech stránkách," řekl trenér Hanáků Zdeněk Venera.

Vicemistr Liberec sice hned na začátku sezony prožil období, kdy 125 minut a 43 sekund čekal na gól, ale jakmile ho ukončil, stihl obrat z 0:2 na 3:2 proti Zlínu. "Psychika je ve sportu hodně znát, ať už u jednotlivců nebo u týmu. Může nás to hodně povzbudit do dalších zápasů," věří útočník Michal Bulíř.

Chomutov si může prodloužit pobyt v čele tabulky proti Jihlavě. "Je to pecka. My ale musíme udržet emoce a vymést z hlav myšlenku, že nemůžeme prohrát. Tím by se mohlo vše otočit a najednou můžeme prohrávat jeden zápas za druhým. To bych fakt nechtěl. Je na nás starších, abychom kabinu ukočírovali," prohlásil kapitán Michal Vondrka.

Nováček z Jihlavy si zatím připsal dva body za výhru hned v prvním kole s Mladou Boleslaví. Navzdory dalším dvěma zápasům bez bodového zisku na Spartě a proti Třinci kladla Dukla soupeřům tuhý odpor a ukázala svou sílu. V duelu s lídrem tabulky je role favorita daná. Jihlava může jen překvapit. "Doplácíme na nevyužité přesilové hry. Na jejich zlepšení pracujeme, je to ale složité. Potřebujeme kombinace zjednodušit a hrát méně na krásu. Pokud se to podaří, tak můžeme častěji bodovat," tvrdí asistent trenéra Dukly František Zeman.

Berani čekají na první bodový zisk na domácím ledě. A netají se touhou navázat v nadcházejícím derby na úspěšnou bilanci minulé sezony, kdy pod vedením současným koučů Roberta Svobody s Martinem Hamrlíkem vyhráli oba poslední duely s Kometou se stoprocentním ziskem.

"Bylo by to krásné, ale Kometa má nesmírně silný tým. Zůstala jí úspěšná osa se všemi oporami. Herně jsme do extraligy nevstoupili špatně, chybí nám ale lepší produktivita. Hlavně nás mrzí prohra slibně rozehraného posledního duelu v Liberci," řekl Svoboda, který už bude mít k dispozici i uzdravené útočníky Honejska s Klhůfkem. Na marodce je pouze dlouhodobě zraněný obránce Nosek.

Obhájce titulu Brno v minulém kole nečekaně klopýtl na domácím ledě a přenechal všechny body Mladé Boleslavi. "Prohru musíme rychle hodit za hlavu. Nejsme kapela, abychom pořád jen vyhrávali. Zlín byl vždy úporný soupeř, který má taktiku postavenou na defenzivní hře. Takže můžeme očekávat podobnou hru, s jakou proti nám uspěla Mladá Boleslav. Musíme si s ní poradit," poznamenal útočník Lukáš Nahodil. Kromě dlouhodobě zraněného Čermáka je nejistý start útočníka Tomáše Svobody.

Devátá Mladá Boleslav přivítá tabulkového souseda Pardubice. Oba týmy mají do pohody zatím daleko, ale Středočechům by mohla pomoci poslední vydřená výhra na ledě mistra v Brně. "Sráží nás koncovka," připustil kouč Miloš Holaň, jenž má o soupeři z posledních duelů řadu poznatků.

"Bruslili, napadali, byl jich plný led. V úterý vyhráli v Brně, získali možná překvapivé body, ale oni mají hráče, kteří jsou schopni rozhodnout celý zápas. Musíme si na ně dát pozor. V brance podává kvalitní výkony Brandon Maxwell. Známe ho a víme, kde má slabší místa," připomněl Holaň předchozí působení amerického gólmana na východě Čech.

Zbývající duel kola mezi Spartou a Litvínovem se odehraje až v úterý 10. října.