Úvodní zápas čtvrtfinále play off hokejové Ligy mistrů: Bílí Tygři Liberec - Curych, 5. prosince v Liberci. Jan Ordoš z Liberce a Patrick Geering (vlevo) a brankář Niklas Schlegel z Curychu. ČTK/Petrášek Radek

Praha - Se slibnými vyhlídkami půjdou do úterních odvet čtvrtfinále Ligy mistrů hokejisté Třince a Brna. Oceláři se představí v Gävle na ledě švédského vicemistra Brynäs IF s dvoubrankovým náskokem, Brno půjde do domácí odvety s finským celkem Jyväskylä za nerozhodného stavu. Stejný kousek jako v osmifinále naopak potřebuje po domácí jednobrankové prohře Liberec v Curychu.

Třinec bude dvoubrankové vedení hájit od 18:30 bez reprezentantů Milana Doudery a Martina Růžičky. "Je to výborný základ, ale u nich to bude těžké. Mají dvakrát tak velké hřiště, takže musíme hrát stejně jako proti ostatním švédským týmům. Rozhodně ještě nic není rozhodnuto. Musíme hrát chytře, když člověk na tom velkém hřišti propadne, je to všude daleko," varoval útočník Martin Adamský.

Brno vyjede na led již o hodinu dříve. V odvetě proti Jyväskylä bude kromě reprezentantů Martina Erata a Ondřeje Němce postrádat zraněné a nemocné obránce Tomáše Malce či útočníky Jana Hrušku, Marcela Haščáka, Lukáše Nahodila a Radima Zohornu.

"Opět musíme dát příležitost mladým hráčům, kteří v předcházejících utkáních prokázali svou kvalitu," uvedl na dnešním setkání s novináři trenér Kamil Pokorný, který uvítal při odložení extraligového duelu se Zlínem nedělní volno. "Přišlo vhod, neboť jsme měli více času na přípravu. Chceme postoupit. Je dobře, že si mladí hráči zahrají důležité utkání pod tlakem," dodal Pokorný.

V prvním duelu před týdnem ve Finsku vyšel Kometě začátek. "Vedli jsme 2:0, soupeř nás potom začal více napadat. Měli jsme s touto taktikou problémy, ale dařilo se nám odjíždět do brejků. Pokud chceme uspět, tak se musíme vyvarovat zbytečných vyloučení. Soupeř má dobré přesilovky," připomněl Pokorný.

Bílí Tygři budou muset v odvetě dohánět manko. K postupu tak potřebují zopakovat, co se jim podařilo už v osmifinále proti obhájci prvenství z předchozích dvou ročníků Frölundě. Doma sice prohráli 2:3, ale v odvetě před švédským publikem vydřeli výhru 6:4 v prodloužení.

Utkání začne jako poslední z úterního programu až ve 20:00. Severočeši si ale musejí poradit bez hlavního kouče Filipa Pešána, kterému již začnou povinnosti u reprezentační dvacítky před odletem na světový šampionát do Buffala.

"Jednobranková ztráta do odvety však nic neznamená a je to stále otevřené. Rozhodně nepojedeme do Curychu bránit, naším jednoznačným cílem zůstává postup," prohlásil Pešán.

Ve zbývající čtvrtfinálové dvojici má Bern po domácím vítězství 3:2 mírně navrch nad švédským Växjö. Bitva o semifinále, jejíž vítěz se v dalším kole utká s lepším z dvojice Curych - Liberec, začne v 18:30.

Pokud by uspěly Kometa i Třinec, narazí v dalším kole na sebe a český hokej bude mít opět po roce jistotu finálové účasti. Pražská Sparta v minulém ročníku podlehla ve finále Frölundě 3:4 v prodloužení.

Při shodném bodovém zisku určí postupujícího skóre, pokud bude vyrovnané, není uplatňováno "fotbalové" pravidlo většího počtu gólů nastřílených venku. Rozhodovalo by desetiminutové prodloužení se čtyřmi hráči v poli, poté případně nájezdy při základní sérii s pěti střelci na obou stranách.