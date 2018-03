Praha - O mečbol ve čtvrtfinálové sérii extraligy budou ve středu usilovat hokejisté Třince a Pardubic. Oba celky zatím v souboji stoprocentně využily domácího prostředí a za stavu 2:2 pokračuje boj na ledě Ocelářů. Úspěšnější tým bude mít možnost v pátek v Pardubicích dovršit postup mezi nejlepší čtyřku.

Oceláři se v pátém utkání budou snažit potvrdit pravidlo "můj dům - můj hrad", ale Východočeši jedou do Slezska pokropeni vědry živé vody a navíc s vědomím, že z posledních deseti utkání s Třincem pouze v jediném prohráli v normálním čase.

"Představovali jsme si to po domácích zápasech trošičku jinak a věřili jsme, že jedno utkání venku ubojujeme, což se ale nepovedlo. Věřím, že se v domácím prostředí vyždímáme nadoraz a páté utkání zase urveme," řekl třinecký trenér Václav Varaďa, kterému scházejí útočníci Erik Hrňa a Vladimír Svačina.

Útočník Jiří Polanský spoléhá na to, že tým na domácím ledě využije svých předností. "Tam nám chyběly branky, tlak, přehrávání. Máme na to, abychom jim způsobili problémy v jejich obranném pásmu, ale nedařilo se nám to. Doma to ale bude jiné," uvedl Polanský. "Hrajeme teď vlastně na dvě vítězná utkání s tím, že začínáme doma. To je ještě pořád dobré. Dáme do toho všechno."

Pardubice stejně jako před začátkem série zamířily do Třince den před utkáním vlakem. "Začínáme jakoby od znova s tím, že máme za sebou čtyři zápasy, čili vzájemně se máme přečtené. Cestujeme do Třince s pokorou, respektem a zároveň zdravým sebevědomím, že jsme doma uhráli oba zápasy," uvedl trenér Pardubic Miloš Holaň.

"Po nedělní výhře jsem hovořil o krotitelné euforii, snažím se ji mírnit. Přijde mi, že jsme až moc v pohodě, snad klesneme dolů a že budeme stejně poctiví jako v domácích utkáních. Nesmíme létat v oblacích, to by byla naše zkáza," doplnil kouč Dynama.

"Třinec se do domácího utkání určitě opře, my u nich také. Budeme chtít využít toho, že jsou doma pod tlakem. Budeme hrát stejně tvrdě a obětavě jako v předchozích zápasech a myslím tím i první dva, které se nám ale výsledkově nepovedly," dodal Holaň.

Pardubický brankář Ondřej Kacetl přispěl k vyrovnání série čistým kontem při nedělní výhře 3:0. "Dá se říct, že stav série je 0:0 a teď budou rozhodovat maličkosti. Není důležité, jestli máme navrch. Chceme vyhrát každé další utkání, spíše tedy každou další třetinu. Nesmíme se nechat vyprovokovat ke zbytečným faulům," prohlásil Kacetl.

Statistické údaje před zápasem čtvrtfinále play off extraligy: HC Oceláři Třinec (po základní části 3.) - HC Dynamo Pardubice (6.). Začátky: 18:20 (ČT sport). Stav série: 2:2. Výsledky zápasů v sérii: 3:2 po sam. nájezdech, 4:1, 2:3, 0:3. Nejproduktivnější hráči týmů v sérii a v play off: Jiří Polanský 4 zápasy/5 bodů (3 branky + 2 asistence) - Matěj Beran 4/4 (4+0). Nejproduktivnější hráči týmů v základní části: Martin Růžička 49/54 (29+25) - Marek Trončinský 51/37 (6+31). Statistiky brankářů v sérii a v play off: Šimon Hrubec průměr 2,16 obdržené branky na zápas a úspěšnost zákroků 92,91 procenta, Peter Hamerlík 0 a 100 - Ondřej Kacetl 1,75, 92,91 a jednou udržel čisté konto, Milan Klouček 0 a 100. Statistiky brankářů v základní části: Šimon Hrubec 2,03, 92,82 a čtyřikrát udržel čisté konto, Jan Strmeň 2,49 a 90,82, Peter Hamerlík 3,19 a 88,24 - Ondřej Kacetl 2,45, 91,81 a třikrát udržel čisté konto, Milan Klouček 2,25, 92,48 a dvakrát udržel čisté konto, Martin Růžička 4,97 a 83,78. Zajímavosti: - Pardubice pouze jednou z posledních deseti vzájemných zápasů prohrály v běžné hrací době. Samy slavily výhru v 60 minutách čtyřikrát, jednou se radovaly v prodloužení a čtyřikrát podlehly v nastavení. - Dynamo vyhrálo venku jediný z posledních sedmi zápasů. V 51. kole zvítězilo právě na ledě Třince 6:2. Oba duely ve čtvrtfinále na hřišti Ocelářů pak prohrálo (2:3 po samostatných nájezdech a 1:4). - Pro Třinec jsou úspěšné domácí zápasy v sérii jedinými dvěma výhrami z posledních osmi utkání. - V případě nerozhodného stavu po základní hrací době se bude až do vítězné branky prodlužovat vždy po 20 minutách.