Praha - V nelehké, ale nikoliv beznadějné situaci jsou před úterními semifinálovými odvetami Ligy mistrů hokejisté Třince a Liberce. Oceláři musí proti Jyväskylä dohánět dvoubrankové manko z Finska. Bílí Tygři potřebují po domácí remíze navázat na dobré venkovní výsledky v Lize mistrů, v jejich souboji proti Växjö bude brát vítěz druhého zápasu vše.

Třinec prohrál první duel 2:4. Vedl, ale během druhé třetiny inkasoval čtyři branky. "Víme, co nás čeká. Máme sice dvougólovou ztrátu, ale doma s tím můžeme něco udělat. Je to výsledek, který se dá otočit. První zápas jsme prohráli přesilovkami, na to se teď musíme připravit," řekl třinecký kouč Václav Varaďa.

"Rozdíl dvou gólů není v hokeji zase až tolik. Není to rozhodující náskok a my doma uděláme všechno, abychom postoupili. Škoda druhé třetiny, ten stav mohl být jinak trošku lepší, ale musíme to zvládnout a vyhrát doma alespoň o tři góly," prohlásil odhodlaně gólman Peter Hamerlík.

"Nebude to lehké, je to kvalitní tým, ale tam jsme si dokázali, že s nimi úplně v klidu můžeme hrát a dvě třetiny jsme byli lepší. Škoda, že se nám tam napadaly nějaké góly. Měli jsem výpadek ve druhé třetině, kdy jsme dostali pár gólů. Šanci určitě máme. Budeme chtít na ledě nechat maximum a vyhrát o tři góly," doplnil kanonýr Martin Růžička.

Liberec už dokázal v play off Ligy mistrů zvládnout hůře rozehrané série. V osmifinále proti vítězi minulých dvou ročníků Frölundě doma prohrál 2:3 a ve Švédsku vybojoval postup díky vítězství 6:4 v prodloužení. Ve čtvrtfinále s Curychem nabrali Bílí Tygři doma manko 0:1 a ve Švýcarsku v odvetě slavili po výhře 2:0 po samostatných nájezdech.

Do Växjö jedou s remízou 1:1 a vědomím, že finále jim zajistí jakákoliv výhra. "Nebylo to utkání na tři třetiny, ale na šest třetin. Jsme v půlce a hrajeme dál," uvedl asistent trenéra Karel Mlejnek, který dovedl Liberec k postupu v odvetách obou předešlých kol vyřazovací části, protože hlavní kouč Filip Pešán byl s reprezentační dvacítkou.

Liberec se utkal s Växjö už v základní skupině a oba duely prohrál - doma 3:4 v prodloužení a ve Švédsku 3:6. "Jsem přesvědčený, že nás čeká naprosto identické utkání, jako bylo to domácí v úterý. Samozřejmě s ubývajícím časem bude tlak na vstřelenou branku. Možná nebudu daleko od pravdy, když řeknu, že kdo dá v zápase první gól, tak bude ve velké výhodě," dodal Mlejnek.

Třinečtí hokejisté začnou svůj boj o finále, které by případně hráli doma, v 17 hodin. Liberec nastoupí ve Švédsku od 18:30.