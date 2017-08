Brno - Karel Abraham splnil v domácí Velké ceně České republiky svůj cíl a prosadil se na bodované pozice. S třináctým místem a ziskem tří bodů byl spokojený, po závodě ho ale mrzelo, že vzhledem k technickým problémům nemohl bojovat o umístění v elitní desítce. Mínil, že tentokrát to bylo na Masarykově okruhu v jeho schopnostech.

"Je to trochu hořko-sladký výsledek. S třináctým místem jsem hrozně spokojený. Před závodem jsem mluvil o tom, že bych chtěl utrhnout nějaký bod a podařilo se mi získat tři. S tím jsem spokojený," řekl Abraham.

S technickými problémy bojoval hned od začátku. Závada se na druhém motocyklu, na který s ohledem na osychající trať přesedl už ve třetím kole, projevila okamžitě. "Motorka kvůli tomu na výjezdech nefungovala dobře. A všichni mi bohužel na výjezdech ujížděli. Naštěstí se to ale nezhoršovalo a mohl jsem dojet," uvedl.

Závadu na přání týmu nespecifikoval, v tiskové zprávě ale následně přiznal, že měl problémy s prasklým výfukem. "Nejvíce mě štve, že mě v samotném závěru předjel Zarco, protože jsem na výjezdu měl přidaný plný plyn dřív než on, ale stejně mi poodjel a projel cílovou páskou přede mnou. Bohužel to k závodům patří, moji mechanici pracovali úplně skvěle a tohle nemohli ovlivnit," řekl Abraham.

Nebýt problému s technikou, v desítce by prý nechyběl. "Aleix Espargaró, na kterého jsem si věřil, že bych ho mohl předjet, dojel osmý. Tam někde jsme se mohli pohybovat, což by byl super výsledek. Ale i tak jsem rád, byl to super víkend," uvedl.

Krátce po výměně motocyklu se Abraham pohyboval dokonce na čtvrtém místě, ale bylo mu jasné, že se propadne za jezdce na továrních motocyklech. Do depa ale zajel mezi prvními. "Neměli jsme domluvenou žádnou strategii. Domlouvali jsme se, že buď jim ukážu já a zajedu, nebo když to bude úplně jasný a budou všichni zajíždět, tak já taky, nebo oni mi ukážou. Nakonec mi dali signál. A bylo to úplně skvělé načasování," řekl.

Přestože se brněnský rodák propadal výsledkovou listinou, snažil se nechybovat a zachovat chladnou hlavu. Řada soupeřů má totiž novější a výkonnější motocykly. "Měl jsem výhodu, že jsem jel s Readingem a Aleixem Espargarem, takže jsem se ne vyvážel, ale měl jsem vzor před sebou. Věděl jsem, kde jsem rychlejší já, kde ztrácím. Inspiroval jsem se u nich a závod mi to ulehčilo," uvedl.

Body nakonec získal vlastní zásluhou, žádný z jezdců před ním nespadl. "To je velké plus celého závodu. Jsem nadšený ze 13. místa, ale vnitřně mám pocit, že to mohlo být o pár příček výš a mohli jsme říkat: Brno, domácí trať, dali jsme TOP10. Ale v takové situaci nejsme. Jak ale říká přítelkyně: mohl jsi spadnout nebo tě ten technický problém mohl úplně zastavit," doplnil.

Abraham se do MS vrátil po roce stráveném v šampionátu superbiků a zdá se, že bude v barvách týmu Pull & Bear Aspar pokračovat. "Jednáme a vypadá to, že je to na velmi dobré cestě. Dá se říct, že jsme předběžně domluveni," řekl.