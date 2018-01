Letošní ročník Tříkrálové sbírky, která je zaměřená na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům a lidem bez domova, se v Moravskoslezském kraji a na Jesenicku zúčastní 3000 skupin koledníků a potrvá až do 14. ledna. Loni se na území ostravsko-opavské diecéze vybralo rekordních 15,683 milionu korun. Na snímku z 2. ledna zleva ředitel Charity svatého Alexandra Pavel Folta, vedoucí Charitního domu svaté Alžběty Jindřich Čáp, prezident Diecézní charity ostravsko-opavské Jan Larisch a ředitel Charity Ostrava Martin Pražák zahájili v Ostravě koledováním osmnáctý ročník sbírkové akce.

Letošní ročník Tříkrálové sbírky, která je zaměřená na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům a lidem bez domova, se v Moravskoslezském kraji a na Jesenicku zúčastní 3000 skupin koledníků a potrvá až do 14. ledna. Loni se na území ostravsko-opavské diecéze vybralo rekordních 15,683 milionu korun. Na snímku z 2. ledna zleva ředitel Charity svatého Alexandra Pavel Folta, vedoucí Charitního domu svaté Alžběty Jindřich Čáp, prezident Diecézní charity ostravsko-opavské Jan Larisch a ředitel Charity Ostrava Martin Pražák zahájili v Ostravě koledováním osmnáctý ročník sbírkové akce. ČTK/Ožana Jaroslav

Ostrava - Až okolo 3000 kolednických skupinek, tedy zhruba 9000 lidí, se letos zapojuje do Tříkrálové sbírky v Moravskoslezském kraji a na Jesenicku. Osmnáctý ročník největší sbírkové akce v Česku potrvá až do 14. ledna. Loni se na území ostravsko-opavské diecéze vybralo rekordních 15,683 milionu korun, řekl dnes novinářům regionální koordinátor Tříkrálové sbírky Martin Hořínek.

"Skupinu koledníků tvoří převážně děti převlečené za tři krále, kteří se podle tradice přišli do Betléma poklonit narozenému Ježíškovi. Každá kolednická skupina má vedoucího, který je starší patnácti let a je vybaven průkazem vystaveným Charitou ČR," připomněl Hořínek.

Z výnosu sbírky se tradičně podporují aktivity zaměřené na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, lidem bez domova, matkám s dětmi v tísni a dalším potřebným. Například Charita Ostrava, která je největší oblastní charitou v Česku, by letos opět chtěla peníze využít na podporu nevyléčitelně nemocných lidí v závěrečném stádiu života, ale třeba i na provoz šatníku pro lidi bez přístřeší.

"Tři králové budou přinášet požehnání a budou žádat o finanční prostředky na podporu nejrůznějších charitativních aktivit," uvedl ředitel Charity Ostrava Martin Pražák. Jen v Ostravě bude letos chodit 380 kolednických skupin, tedy 1400 až 1500 osob, což je více než v loňském roce.

"Pro mě osobně znamená ta sbírka jednak přinášení pokoje a radosti nejrůznějším lidem a často se jedná o lidi osamocené nebo lidi, kteří prožívají závěr života, chodíme například do Hospice sv. Lukáše i našich domovů pro seniory. Určitě je to i významný finanční přínos a pro mě osobně je to takový důkaz o tom, že lidé nejrůznějšího vyznání, bez vyznání a lidé různých profesí a politických zaměření jsou schopni se spojit pro dobrou věc," řekl Pražák.

Definitivní výsledky koledování v Moravskoslezském kraji a na Jesenicku budou známy na začátku února. Bližší informace i průběžné výsledky sbírky mohou zájemci najít také na webových stránkách www.trikralovasbirka.cz.