Paříž - Titulním stranám dnešních francouzských novin dominuje trikolora. Nechybějí bombastické titulky, nejlépe s odkazy na státní hymnu jako Den slávy nadešel, který použil deník Le Figaro. Druhý triumf Francie na fotbalovém mistrovství světa tisk spojuje především s Didierem Deschampsem, který má titul z roku 1998 jakožto kapitán tehdejší reprezentace a nyní zvítězil i jako trenér. Deschamps, Francouz se dvěma hvězdami, zní titulek v ParisMatch.

Fotbal v době převládajícího individualismu lidi spojuje v tom nejlepším možném: v čisté radosti. A probouzí hodnotu, kterou lidé sdílejí čím dál méně, totiž vlastenectví, píše Le Figaro v článku nazvaném Nezbytné vítězství.

Deník Libération na první straně konstatuje stručně: Znovu! s odkazem na to, že jde o druhý titul. Na titulní straně otiskl fotografii z roku 1998 s Deschampsem, běžícím s pohárem v ruce, a opatřil ji titulkem poukazujícím na celoživotní úspěšnou Deschampsovu kariéru: Život v modrém. Fotbalu deník věnoval osm stran.

L'Humanité ocenil na první straně kvalitu francouzského výběru slovy Deschampsův tým, mladý, soudržný a s budoucností, což doprovodil titulkem Hlava ve hvězdách. Už v neděli některé servery navrhovaly, aby se pařížské náměstí Hvězdy, i když už bylo jednou přejmenováno, a to na náměstí Charlese de Gaulla, opět změnilo, tentokrát na náměstí Dvou hvězd. Protože tituly už jsou přece dva.

Korsický Corse Matin situaci popsal mezinárodně srozumitelným slovem Magique s dvěma hvězdami nad "i".

Sportovní speciál L'Équipe doplnil titulní fotografii jásajících hráčů s pohárem konstatováním Štěstí navěky. Neuvěřitelní šampioni, 1998, 2018, dva letopočty, které Francii umožnily zasednout ke společnému stolu velkých národů historie fotbalu, píše L'Équipe.

První vítězství podle něj sice je nejkrásnější, to druhé ale ohromující, protože, jak poukazuje list, mnoho členů francouzského týmu, který vyvolal všeobecnou vřavu porážkou Chorvatů, v době prvního triumfu ještě nebylo na světě.

A jak nejlépe oslavit 20. výročí zisku prvního poháru? No přece přivézt druhý, konstatuje Les Echos. Deschamps, třetí muž, jemuž se podařilo získat titul jako hráči i jako trenérovi, podle něj vsadil na tutéž metodu jako Aimé Jacquet v roce 1998: na masivní obranu a na tým, připravený obětovat cokoli. A co na to sám Deschamps? Mí hráči jsou bojovníci, prohlásil.

Les Bleus se zachovali přesně podle přání prezidenta Emmanuela Macrona, který jim před jejich odjezdem do Ruska řekl, že "soutěž je úspěšná tehdy, když se vyhraje". Macron přijel do Moskvy fandit a na fotografiích je vidět, že to nikterak neodbyl. Na twitteru vše zhutnil do jediného slova: MERCI. Dnes po šesté hodině prezident přijme mistry světa v Elysejském paláci.