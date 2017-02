Záchranáři v americkém New Orleansu na místě nehody, při které vjel automobil do davu lidí při masopustním průvodu.

New Orleans (USA) - Policisté v Německu, Británii a Spojených státech vyšetřují trojici podobných tragických incidentů, při nichž řidiči najeli do skupiny lidí. V německém Heidelbergu zemřel člověk a další dva byli zraněni na pěší zóně, kam v sobotu vjel řidič, který byl podle některých médií psychicky labilní. Terčem patrně opilého řidiče, se zase stal sobotní masopustní průvod v americkém New Orleansu, kde bylo zraněno 28 lidí. Dalších pět lidí poranil dnes automobil v Londýně, jehož řidič z neznámých příčin vyjel z vozovky. Ani v jednom případě podle policie nešlo o teroristický čin.

Smrtelnou obětí řidiče v Heidelbergu se stal třiasedmdesátiletý Němec, lehká zranění utrpěli dva Rakušané. Podle televize NTV byl muž psychicky labilní. Heidelberská policie sdělila, že motiv patrně spočívá v psychice řidiče, který narazil s vozem z autopůjčovny.

Zřejmě silně opilý byl podle neworleanské policie člověk, který v sobotu večer najel dodávkou do lidí během pouličního masopustního průvodu. Celkem 21 lidí bylo ošetřeno v nemocnicích, kde ve vážném stavu zůstává pět osob. Policisté řidiče zadrželi poté, co jeho jízda skončila nárazem do nákladního auta.

V londýnské nemocnici je v kritickém stavu jeden ze skupiny lidí, do nichž dnes ráno najel mercedes v ulici Bromley Road v londýnské oblasti Bellingham. Další čtyři osoby jsou po incidentu ve stabilizovaném stavu. Zranění hlavy utrpěl i řidič, jehož motiv policie dosud zjišťuje.