Praha - Tři medaile a pět finálových účastí v olympijských disciplínách, tak vypadá úspěšné mistrovství světa v rychlostní kanoistice podle reprezentačního trenéra Pavla Hottmara. Elitní světoví kanoisté se představí příští týden v Račicích a na startu bude 33 českých reprezentantů, mezi kterými nebudou chybět kajakář Josef Dostál, kanoista Martin Fuksa či posádka čtyřkajaku Jakub Špicar, Dan Havel, Jan Štěrba, Radek Šlouf.

"Předvídat nebo odhadovat počty medailí bývá ošemetné. Já jsme momentálně hlavně rád, že jsou všichni zdraví, což nebývá automatické," uvedl Hottmar na dnešní tiskové konferenci v Praze. "Naším přáním je, aby co nejvíce posádek bojovalo v kontaktu se špičkou, hlavně v olympijských kategoriích," podotkl.

Na předloňském světovém šampionátu v Miláně získali Češi čtyři medaile, což by letos Hottmar považoval za skvělé. "Máme v nominaci velké borce, takže samozřejmě medailové ambice máme. Tři kovy by byly úspěch a kdybychom zároveň slyšeli alespoň jednou hymnu, bylo by to výborné," řekl Hottmar.

Hlavní hvězdy české výpravy Dostál a Fuksa však osobně chtějí získat každý dvě medaile. "Cíle jsou nejvyšší. Rád bych dvakrát vyhrál. Jsou to skromné cíle vysokého člověka," pousmál se dvoumetrový Dostál při setkání s novináři na začátku srpna. "Mně skromnost nedovolí říct, že chci dvě zlaté. Dovolí mi ale říct, že chci získat dvě medaile," uvedl dnes Fuksa.

Mezi medailové aspiranty patří i čtyřkajak, který ale letos startuje v pozměněném složení oproti loňské olympijské sezoně a navíc nově je pro něj hlavní tratí pětistovka. "Kdybychom navázali na výkonnost z průběhu sezony, kdy jsme se pohybovali na třetím čtvrtém místě, tak bychom byli spokojeni. Osobně bych bral finále a umístění v šestce v nové olympijské disciplíně za velký úspěch," řekl Štěrba, který se těsně před MS nově posunul na třetí pozici v kajaku a vyměnil si tak místo se Šloufem, jenž nyní bude posledním členem posádky.

Mistrovství světa, které se v České republice bude konat po 59 letech, se v Račicích uskuteční od 23. do 27. srpna. Rozpočet akce je 37 milionů korun, i když pořadatelé původně počítali s částkou nejméně o tři miliony vyšší.

"Rozpočet je klíčová záležitost. Naše původní odhady se pohybovaly nad hranicí 40 milionů a věděli jsme, že většinu prostředků si budeme muset obstarat sami. Požádali jsme i o státní podporu, která nám byla přidělena, ale v nižším rozsahu, než jsme předpokládali, takže rozpočet musel jít do krizové varianty," uvedl předseda Českého svazu kanoistiky Jan Boháč, který je zároveň šéfem organizačního výboru MS.

Pořadatelé šampionátu tak museli šetřit a upravit některé plány. V areálu byla postavena menší tribuna, která není zastřešená. Upraveny byly i další investice a například i přepravní plán pro závodníky. "Nic to ale nemění na tom, že šampionát bude pěkný, dobře připravený a důstojný," dodal Boháč.