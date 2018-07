Při nehodě dvou osobních aut v Třeboni zemřeli 21. července 2018 odpoledne tři lidé a šest lidí se zranilo. Silnici z Třeboně do Lomnice nad Lužnicí policie uzavřela.

Při nehodě dvou osobních aut v Třeboni zemřeli 21. července 2018 odpoledne tři lidé a šest lidí se zranilo. Silnici z Třeboně do Lomnice nad Lužnicí policie uzavřela. ČTK/Pancer Václav

Třeboň (Jindřichohradecko) - Při nehodě dvou osobních aut v Třeboni dnes odpoledne zemřeli tři lidé a šest lidí se zranilo. Silnice z Třeboně do Lomnice nad Lužnicí je uzavřena. ČTK to řekla krajská policejní mluvčí Štěpánka Uhlířová a zastupující mluvčí jihočeské zdravotnické záchranné služby Zuzana Fajtlová. Na místě zasahovaly všechny složky integrovaného záchranného systému včetně vrtulníku záchranářů. Všech šest zraněných přepravili záchranáři na ošetření do nemocnic, jde o lehká a středně těžká zranění.

V Břilicích, části Třeboně, se srazila kolem 16:45 osobní auta značek Citroën a Renault. "Byl to čelní střet, zemřeli dva muži a jedna žena," řekla Uhlířová. K nehodě vyjeli záchranáři i hasiči z Třeboně. Na místo mířil i psycholog, uvedla mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů.

Řidička renaultu, která jela z Lomnice nad Lužnicí, vyjela podle policie pravděpodobně do protisměru a střetla se s citroënem, řekla Uhlířová. V renaultu byli tři lidé, v citroënu šest. Zemřel pětačtyřicetiletý spolujezdec řidičky renaultu, v citroënu zemřel šestadvacetiletý spolujezdec a pětačtyřicetiletá žena, která seděla na zadním sedadle.

Na místě zasahovaly čtyři posádky záchranářů včetně letecké. "Na místě byli tři zemřelí, kterým se i přes naši snahu nepodařilo pomoci," řekla ČTK psycholožka jihočeské záchranné služby Zuzana Fajtlová. Šest zraněných lidí má lehká a středně těžká zranění. Pět jich záchranáři převezli do traumacentra českobudějovické nemocnice, jednoho zraněného na urgentní příjem nemocnice v Jindřichově Hradci.

Na hlavním tahu z Českých Budějovic do Třeboně se dnes celý den zhruba dva kilometry před kruhovým objezdem v Třeboni tvořily ve směru od krajského města několikakilometrové kolony.

Od začátku roku zemřelo na následky zranění při dopravních nehodách na jihu Čech včetně dnešních tří obětí 23 lidí, vyplývá z policejních statistik.