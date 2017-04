Chomutov - Čtyřmi body za hattrick a jednu asistenci zařídil kapitán hokejistů Chomutova Michal Vondrka vyrovnání Pirátů v semifinálové sérii extraligy s mistrovským Libercem na 2:2. Při výhře 5:3 nejdříve v 36. minutě po krásné individuální akci dostal svůj tým do vedení a v závěru dvěma trefami do prázdné branky hostů zpečetil druhý domácí úspěch v boji o finále s vítězem základní části.

"Já jsem v životě nedal za jeden zápas dva góly do prázdné brány. Jsem hrozně rád, že mi to tam napadalo, protože tři góly, to je krásný," usmál se Vondrka, který si na pozici nejlepšího střelce play off polepšil už na deset branek.

Svůj střelecký večer načal po akci, při které se dostal přes Mária Bližňáka a Martina Ševce sám před Romana Willa a přesnou střelou do pravého horního rohu otočil stav na 2:1. Ševc následně vzteky rozmlátil o led hokejku.

"To vůbec nevím, že ji rozmlátil. Já jsem rád, že se mi to povedlo. Vzal jsem si puk, věděl jsem, že na mě Švícko (Ševc) jede, a viděl jsem, že tam nechává hokejku. Bylo tam místo pod holí a z bezvýchodné situace jsem jel sám na bránu a jsem rád, že to tam padlo," popsal Vondrka.

Při power play se nejdříve prosadil při vlastním oslabení, kdy dojel až za brankovou čárou a po objetí branky stihl zakončit před dojíždějícími soupeři. "Já věděl, že puk nedojedu, i když jsem se snažil. Viděl jsem, že jede za mnou, tak jsem zkusil objet branku a trefit to z druhé strany," uvedl čtyřiatřicetiletý kanonýr.

Upravil tak na 4:2, avšak Liberec vzápětí třetím gólem vykřesal naději. Vondrka pak ale znovu trefil opuštěnou branku. "Gól zajistila neuvěřitelná práce Máry Tomici, který tam zastavil hráče na modré, vykopl puk ven. Já jsem si trošku přibrzdil a zaplaťpánbůh to tam spadlo," oddychl si a odlehčeně komentoval finální přihrávku Ivana Humla. "Ivan je hajzlík, on chtěl, abych platil do kasy."

V minulé sezoně táhl Vondrka Chomutov s Romanem Červenkou a po jeho odchodu do Fribourgu je novým lídrem po jeho boku Huml, posila z Kärpätu Oulu. "Já si s ním hrozně moc rozumím na ledě i mimo něj. Jsme prostě dvojka. On ví, kam mi to má dát, a já vím, kam mu to mám dát. Je to velký dříč, hodně puků vybojuje v rozích a připravuje mi neskutečně moc gólů. Mám Ivana hrozně rád i jako člověka," pochválil kamaráda.

Vondrka je s 'céčkem' tahounem celého týmu jak na ledě, tak i v kabině. "Člověk cítí nějakou zodpovědnost. Když jsem se stal kapitánem, tak jsem chtěl být vůdce jako člověk. Chci dávat zkušenost mladým, aby to v týmu fungovalo a šlapalo," přiblížil.

Piráti mají při cestě z předkola za sebou dvě úspěšné série s Mladou Boleslaví a Třincem. I s Libercem, který má o pět zápasů v play off méně, svádějí vyrovnané boje. "Cítím se dobře fyzicky i psychicky. Mám víc sil, než když jsme hráli s Třincem, to byly maratonové zápasy, teď je to kratší. Měli jsme dostatek odpočinku po sérii s Třincem, to mi osobně hrozně pomohlo a teď se cítím daleko líp," podotkl Vondrka.

Chomutovský hokej už překonal klubové milníky v samostatné české extralize a hráči cítí, že mají při historicky první účasti v semifinále naději i vyrovnat či překonat stříbro z roku 1956. "Cítím to já, cítí to všichni a všichni si to uvědomují," dodal Vondrka.