Kábul - Tři čeští vojáci dnes zahynuli při útoku sebevražedného atentátníka v Afghánistánu. Oznámil to Generální štáb Armády ČR. Rodiny zabitých vojáků byly informovány, soustrast jim vyjádřili ministr obrany Lubomír Metnar a náčelník GŠ armády generálporučík Aleš Opata. Při afghánských misích dosud zahynulo 13 českých vojáků.

Dnes okolo 3:50 SELČ došlo při patrole v okolí základny Bagrám v afghánské provincii Parván k útoku sebevražedného atentátníka, uvedla armáda v tiskové zprávě. V uvedenou dobu prováděla ve stanoveném prostoru běžnou činnost pěší hlídka. "Následkem výbuchu utrpěli smrtelná zranění tři čeští vojáci, rotný M.M. (1982), desátník K.B.(1990) a desátník P.Š.(1993)," oznámila armáda v tiskové zprávě.

Rodiny vojáků byly informovány, k dispozici jsou jim vojenští psychologové a vojenští kaplani.

Velení české armády chystá k úmrtí vojáků tiskovou konferenci. Briefing zástupce náčelníka Generálního štábu Jiřího Vernera se uskuteční ve 14:00 na Generálním štábu Armády ČR v Praze-Dejvicích. ČTK bude z TK živě vysílat videopřenos.

"Tragická smrt tří našich vojáků mě velmi zasáhla. Všem rodinám a blízkým chci vyjádřit svou hlubokou soustrast," uvedl ministr obrany Metnar. Ministr je v telefonickém kontaktu s předsedou vlády i velením Armády ČR.

"Zpráva o úmrtí vojáků je vždy ta nejhorší, velmi mě to zasáhlo. V mých očích jsou to hrdinové, kteří se za hranicemi České republiky podíleli na boji proti terorismu. Celá země by na ně měla být hrdá. Upřímnou soustrast rodinám, příbuzným a kamarádům," uvedl náčelník GŠ AČR Opata.

O úmrtí tří příslušníků mise NATO v Afghánistánu informovaly agentury už dopoledne, ale bez uvedení národnosti zabitých. Při útoku, k němuž se přihlásilo radikální hnutí Tálibán, byli podle velení mise zranění tři další členové hlídky, jeden Američan a dva vojáci afghánské armády.