Auckland/Šen-čen/Brisbane/Dauhá - Tenistka Karolína Plíšková si zahraje semifinále turnaje v Brisbane. Po obratu zdolala poprvé v kariéře Italku Robertu Vinciovou 3:6, 6:2 a 6:2. V semifinále v Šen-čenu je Kateřina Siniaková, která si poradila s hráčkou z kvalifikace Ninou Stojanovičovou ze Srbska 6:3, 6:4 a v duelu o finále ji čeká třetí nasazená Johanna Kontaová. Britka v prvním čtvrtečním utkání vyřadila Kristýnu Plíškovou, kterou porazila 6:4, 6:7 a 6:3. Ve čtvrtfinále vypadla i Barbora Strýcová, která v novozélandském Aucklandu prohrála s Američankou Lauren Davisovou 1:6 a 6:7. Tomáš Berdych v boji o semifinále v Dauhá porazil Francouze Jo-Wilfrieda Tsongu, Radek Štěpánek podlehl Novaku Djokovičovi.

Soupeřkou světové šestky Plíškové v semifinále překvapivě nebude první hráčka světového žebříčku Němka Angelique Kerberová, ale Ukrajinka Elina Svitolinová. Čtrnáctá hráčka pořadí WTA zdolala favoritku 6:4, 3:6, 6:3. Se Svitolinovou má Plíšková na okruhu bilanci 4:0, před rokem Ukrajince podlehla na Hopmanově poháru.

Karolína Plíšková předešlé dva zápasy s Vinciovou prohrála a první set v Brisbane nenasvědčoval, že se to změní. Po esu italské tenistky o první sadu přišla, ale od druhého setu se zlepšila, diktovala výměny a dokázala čelit i bekhendovým čopům Vinciové.

Druhou sadu Plíšková hladce získala, ale do třetí vstoupila ztrátou podání a vzápětí prohrávala 0:2. Pak ale získala šest her v řadě a radovala se z postupu. Semifinále si Plíšková zahraje poprvé od své loňské cesty do finále na US Open.

Strýcová skončila v Aucklandu ve čtvrtfinále

Barbora Strýcová skončila na turnaji v novozélandském Aucklandu ve čtvrtfinále. Čtvrtá nasazená s Američankou Lauren Davisovou prohrála po setech 1:6 a 6:7.

Ve stejné fázi turnaje vypadla Strýcová i ve čtyřhře, kterou hrála s Lucií Šafářovou, s níž v srpnu v Riu získala olympijský bronz. Nasazené jedničky k utkání proti krajance Renatě Voráčové a Nizozemce Demi Schuursové nenastoupily.

Třicetiletá Strýcová přišla v zápase s Davisovou čtyřikrát o servis a první game uhrála až za stavu 0:5. Druhý set byla vyrovnanější. Za stavu 4:5 podávala Američanka na výhru, ale Strýcová ještě dokázala duel posunout to tie-breaku. Zkrácenou hru však česká tenistka prohrála 4:7, šanci na semifinále ztratila po hodině a tři čtvrtě.

Siniaková je v Šen-čenu v semifinále, Kristýna Plíšková dohrála

Kateřina Siniaková postoupila do semifinále turnaje v Šen-čenu. Ve čtvrtfinále si poradila s hráčkou z kvalifikace Ninou Stojanovičovou ze Srbska 6:3, 6:4 a v duelu o finále ji čeká třetí nasazená Johanna Kontaová. Britka v prvním dnešním utkání vyřadila Kristýnu Plíškovou, kterou porazila 6:4, 6:7 a 6:3.

Dvacetiletá Siniaková je v semifinále dvouhry na turnaji WTA poprvé od loňského září, kdy nakonec v Tokiu prohrála až ve finále.

V utkání se Stojanovičovou šla 52. hráčka světa rychle do vedení a první set bez problémů ovládla. Stejně stará Srbka si pak nechala mezi sety ošetřit levý stehenní sval, ale českou tenistku delší pauza z tempa nevyvedla. Znovu získala výhodu brejku a za stavu 5:3 a 40:0 měla při podání soupeřky první tři mečboly, které ještě nevyužila. V další hře udělala při čtvrtém mečbolu dvojchybu, ale pátý už proměnila.

"Na konci bylo těžké zápas dokončit, ale jsem ráda, že se mi to povedlo," řekla Siniaková na kurtu. "Mám radost z postupu do semifinále. Povedla se mi příprava před sezonou a doufám, že i v semifinále předvedu dobrý tenis," řekla přemožitelka světové čtyřky Rumunky Simony Halepové z druhého kola.

Kristýna Plíšková nedokázala vzít Kontaové servis. Šedesátá hráčka světa si vypracovala tři brejkboly, dva na začátku třetí sady a jeden na jejím konci, ale ani jednou neuspěla. Sama přišla o podání třikrát.

Plíšková si pomohla patnácti esy a zápas do rozhodující sady posunula po čtvrthodinovém tie-breaku, který vybojovala poměrem 13:11. Odvrátila ještě čtyři mečboly, při pátém poslala return z forhendu do sítě.

Ve čtvrtfinále skončila také obhájkyně titulu Agnieszka Radwaňská. Polská favoritka nestačila na Američanku Alison Riskeovou a v repríze loňského finále dokonce dostala "kanára" při prohře 2:6, 6:3, 0:6.

Berdych postoupil v Dauhá do semifinále, Štěpánek v dvouhře končí

Tomáš Berdych postoupil na turnaji v Dauhá do semifinále. Třetí nasazený tenista porazil Francouze Jo-Wilfrieda Tsongu 7:5, 6:3 a jeho dalším soupeřem bude světová jednička Andy Murray. Tažení Radka Štěpánka pavoukem dvouhry naopak ve čtvrtfinále skončilo. Osmatřicetiletý veterán, jenž se v Kataru do hlavní soutěže probil z kvalifikace, prohrál s obhájcem titulu Novakem Djokovičem ze Srbska 3:6, 3:6.

Jednatřicetiletý Berdych porazil stejně starého Tsongu v jedenáctém vzájemném duelu poosmé. Vyrovnaný první set rozhodl brejkem v dvanácté hře a v druhé sadě od čtvrtého gamu vedl, na poslední krok se ale hodně nadřel. Poslední game trval více než čtvrt hodiny a Berdych při vlastním podání proměnil až sedmý mečbol.

Murray zdolal Nicoláse Almagra ze Španělska 7:6, 7:5 a oslavil 27. vítězství na okruhu ATP v řadě. Favoritem bude i v duelu s Berdychem, ve vzájemných zápasech má pozitivní bilanci 10:6.

Štěpánek, který loňskou sezonu ukončil předčasně v říjnu kvůli zdravotním problémům, začal utkání s Djokovičem ztrátou podání a prohrával už 1:4. Pak ale zabojoval, sebral soupeři servis a snížil na 3:4. V následující pauze mezi gamy si nechal od fyzioterapeuta zkontrolovat záda a v další hře přišel znovu o podání.

Dotahovat musel hned od úvodu i ve druhém setu, a přestože Djokoviče chvílemi trápil skvělými údery, další brejkbol už si nevypracoval. Srb pak v deváté hře při Štěpánkově servisu proměnil první mečbol a českého tenistu ve 14. vzájemném utkání potřinácté porazil.

Oba hráči, které pojí přátelství i mimo kurt, si u sítě zavtipkovali, co si povídali, ale Djokovič při rozhovoru na kurtu označil za přísně tajné. Pro Štěpánka měl jen slova obdivu a označil ho za velkou inspiraci.

V Dauhá se Štěpánek na kurty ještě vrátí. Ve čtyřhře totiž spolu s Kanaďanem Vaskem Pospisilem, s nímž tvoří novou dvojici, postoupili bez boje do finále. Proti třetímu nasazenému páru k semifinálovému duelu nenastoupili španělští soupeři Almagro a Verdasco.

Výsledky tenisových turnajů:

(řazeno podle výše dotace)

Turnaj mužů v Dauhá

(tvrdý povrch, dotace 1,334.270 dolarů):

Dvouhra - čtvrtfinále:

Berdych (3-ČR) - Tsonga (5-Fr.) 7:5, 6:3, Djokovič (2-Srb.) - Štěpánek (ČR) 6:3, 6:3, Murray (1-Brit.) - Almagro (Šp.) 7:6 (7:4), 7:5, Verdasco (Šp.) - Karlovič (6-Chorv.) 6:2, 7:5.

Čtyřhra - semifinále:

Pospisil, Štěpánek (3-Kan./ČR) - Almagro, Verdasco (Šp.) bez boje.





Turnaj v Brisbane

(tvrdý povrch, dotace muži 495.630 dolarů / ženy 1 milion dolarů)

Muži (dotace 495.630 dolarů):

Dvouhra - 2. kolo:

Raonic (1-Kan.) - Schwartzman (Arg.) 6:3, 6:2, Thiem (4-Rak.) - Groth (Austr.) 7:6 (7:5), 6:3, Nadal (5-Šp.) - M. Zverev (Něm.) 6:1, 6:1, Dimitrov (7-Bulh.) - Mahut (Fr.) 6:2, 6:4, Nadal (5-Šp.) - M. Zverev (Něm.) 6:1, 6:1.

Ženy (dotace 1 milion dolarů):

Dvouhra - čtvrtfinále:

Karolína Plíšková (3-ČR) - Vinciová (8-It.) 3:6, 6:2, 6:2, Cornetová (Fr.) - Cibulková (2-SR) 6:3, 7:5, Muguruzaová (4-Šp.) - Kuzněcovová (5-Rus.) 7:5, 6:4, Svitolinová (6-Ukr.) - Kerberová (1-Něm.) 6:4, 3:6, 6:3.





Turnaj žen v Šen-čenu

(tvrdý povrch, dotace 750.000 dolarů):

Dvouhra - čtvrtfinále:

Siniaková (ČR) - Stojanovičová (Srb.) 6:3, 6:4, Kontaová (3-Brit.) - Kristýna Plíšková (ČR) 6:4, 6:7 (11:13), 6:3, Riskeová (8-USA) - A. Radwaňská (1-Pol.) 6:2, 3:6, 6:0, Giorgiová (It.) - Wang Čchiang (Čína) 6:0, 6:2.

Čtyřhra - čtvrtfinále:

Dzalamidzeová, Kudermetovová (Rus.) - Kristýna Plíšková, Golubicová (ČR/Švýc.) 7:5, 1:6, 10:5.

Turnaj žen v Aucklandu

(tvrdý povrch, dotace 250.000 dolarů):

Dvouhra - čtvrtfinále:

Davisová (USA) - Strýcová (4-ČR) 6:1, 7:6 (7:4), Ostapenková (7-Lot.) - Brengleová (USA) 7:5, 6:3, Konjuhová (8-Chorv.) - Ósakaová (Jap.) 3:0 skreč, Görgesová (Něm.) - Wozniacká (3-Dán.) 1:6, 6:3, 6:4.

Čtyřhra - čtvrtfinále:

Voráčová, Schuursová (ČR/Niz.) - Šafářová, Strýcová (1-ČR) bez boje.