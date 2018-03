Indian Wells (USA) - Tenistka Petra Kvitová po boji zvládla vstup do turnaje v Indian Wells, když ve druhém kole udolala Julii Putincevovou z Kazachstánu. Do třetího kola postoupila také osmnáctiletá Markéta Vondroušová, jež se postarala o překvapení vítězstvím nad nasazenou jedenáctkou Johannou Kontaovou z Británie. Karolína Plíšková vyřadila Rumunku Irinu-Camelii Beguovou. Její sestra Kristýna podlehla světové jedničce Simoně Halepové, ve druhém kole vypadla také Barbora Strýcová.

Světová devítka Kvitová po volném prvním kole udolala kazašskou obranářku Putincevovou 6:7, 7:6, 6:4 a připsala si čtrnáctou výhru za sebou. Vítězka únorových turnajů v Petrohradu a Dauhá tím vyrovnala svou nejdelší sérii v kariéře, kterou zaznamenala na přelomu let 2011 a 2012.

Den po 28. narozeninách předvedla Kvitová svůj typický zápas plný vítězných úderů (66), ale také nevynucených chyb (78). Její soupeřka přitom měla vyrovnanou bilanci 15/15. Kvitová soupeřce darovala hned 18 bodů dvojchybami, přičemž poslední zaznamenala při prvním mečbolu. Při druhém už ale česká favoritka první vzájemný duel s Putincevovou po více než třech a čtvrt hodinách ukončila. Déle letos hrály pouze Simona Halepová s Lauren Davisovou na Australian Open (3:44).

Soupeřkou Kvitové pro třetí kolo se stala domácí držitelka divoké karty Amanda Anisimová, jež porazila ve dvou setech 23. nasazenou Anastasii Pavljučenkovovou z Ruska.

Vondroušová, jež porazila favoritku Kontaovou 7:6, 6:4, vstoupila do zápasu výborně a dostala se do vedení 3:0. Britka však srovnala a talentovaná Češka musela za stavu 4:5 a 5:6 odvracet celkem čtyři setboly. Sadu nakonec dotáhla do tie-breaku, který vyhrála 7:5. V druhém setu sice ztratila Vondroušová podání jako první a prohrávala 2:4, pak však získala čtyři hry v řadě a zápas ukončila při prvním mečbolu. Čtyřiapadesátá hráčka světového žebříčku se v dalším zápase utká s Běloruskou Arynou Sabalenkovou.

Karolína Plíšková porazila Beguovou 7:6, 6:1. Nasazená a světová pětka se v prvním setu vzpamatovala ze dvou ztrát podání a stavu 1:5. Odvrátila i dva setboly a vynutila si tie-break, který vyhrála 7:4. V druhé sadě už dominovala, proti 36. hráčce světa se jí povedly tři brejky a proměnila první mečbol. V dalším kole se utká s Číňankou Čang Šuaj.

Kristýna Plíšková ani ve druhém vzájemném utkání nedokázala vzít Halepové set a světové jedničce podlehla dvakrát 4:6. V každé sadě sice dvakrát prolomila soupeřčin servis, rumunské favoritce se to ale povedlo vždy třikrát navzdory osmi esům české tenistky.

Strýcová nepotvrdila roli nasazené hráčky a se soutěží se rozloučila po prohře s Petrou Martičovou z Chorvatska 5:7, 4:6. Češka v prvním setu za stavu 5:4 po předchozím prvním brejku zápasu nevyužila při vlastním podání dva setboly a o dvě hry později přišla o servis podruhé, přestože dohnala ztrátu 0:40 a kapitulovala až při šestém setbolu. Druhou sadu rozhodlo její prohrané podání v desáté hře.

O největší překvapení se postarala domácí tenistka a účastnice kvalifikace Sachia Vickeryová, jež vyřadila třetí nasazenou Garbiňe Muguruzaovou ze Španělska po vítězství 2:6, 7:5, 6:1.

Tenisový turnaj v Indian Wells (tvrdý povrch): Muži (dotace 7,972.535 dolarů): Dvouhra - 1. kolo: Monfils (Fr.) - Ebden (Austr.) 6:3, 6:3, Baghdatis (Kypr) - Nišioka (Jap.) 7:5, 3:6, 7:5, Sousa (Portug.) - Južnyj (Rus.) 4:6, 6:4, 7:6 (7:4), Escobedo - Tiafoe (oba USA) 7:5, 6:3, Auger-Aliassime - Pospisil (oba Kan.) 6:2, 7:6 (7:4), Bhambri (Indie - Mahut (Fr.) 7:5, 6:3, Sandgren (USA) - Basilašvili (Gruz.) 6:3, 2:1 skreč, Daniel (Jap.) - Norrie (Brit.) 6:3, 1:6, 6:1, Herbert - Simon (oba Fr.) 6:7 (8:10), 7:6 (7:5), 6:3, Fucsovics (Maď.) - Troicki (Srb.) 7:6 (7:3), 6:1, De Minaur (Austr.) - Struff (Něm.) 3:6, 7:6 (7:3), 7:6 (7:5), Fabbiano (It.) - Klahn (USA) 6:4, 6:4, Mayer (Arg.) - Estrella (Dom.) 4:6, 6:4, 6:1, Sela (Izr.) - Gojowczyk (Něm.) 6:4, 6:4, Smyczek (USA) - Djere (Srb.) 6:3, 6:2, M. Zverev (Něm.) - Kukuškin (Kaz.) 6:3, 4:6, 6:1. Ženy (dotace 7,972.535 dolarů): Dvouhra - 2. kolo: Karolína Plíšková (5-ČR) - Beguová (Rum.) 7:6 (7:4), 6:1, Kvitová (9-ČR) - Putincevová (Kaz.) 6:7 (4:7), 7:6 (7:3), 6:4, Vondroušová (ČR) - Kontaová (11-Brit.) 7:6 (7:5), 6:4, Halepová (1-Rum.) - Kristýna Plíšková (ČR) 6:4, 6:4, Martičová (Chorv.) - Strýcová (25-ČR) 7:5, 6:4, Vickeryová (USA) - Muguruzaová (3-Šp.) 2:6, 7:5, 6:1, Ostapenková (6-Lot.) - Bencicová (Švýc.) 6:4, 3:6, 6:1, Mladenovicová (14-Fr.) - Stosurová (Austr.) 7:5, 7:5, Sakkariová (Řec.) - Bartyová (16-Austr.) 6:4, 6:2, Vandewegheová (17-USA) - Kanepiová (Est.) 6:0, 7:6 (8:6), Sabalenková (Běl.) - Kuzněcovová (19-Rus.) 6:4, 6:3, Wang Čchiang (Čína) - Mertensová (22-Belg.) 4:6, 6:3, 6:3, Anisimová (USA) - Pavljučenkovová (23-Rus.) 6:4, 6:1, Dolehideová (USA) - Cibulková (30-SR) 5:7, 6:3, 6:4, Ósakaová (Jap.) - A. Radwaňská (31-Pol.) 6:3, 6:2, Čang Šuaj (32-Čína) - Keninová (USA) 6:2, 6:3. Čtyřhra - 1. kolo: Krejčíková, Siniaková (6-ČR) - Buzarnescuová, Cornetová (Rum./Fr.) 6:1, 5:7, 10:3.