Praha - Kapela J.A.R. proměnila tři ze čtyř nominací 27. ročníku Cen Anděl. Členové České hudební akademie (ČHA) ji přisoudili vítězství v prestižní kategorii Album roku (Eskalace dobra), stali se skupinou roku a jejich píseň Zhublas je skladbou roku. Neproměnili tak jedinou ze svých nominací kategorii Videoklip roku, ve které uspěla zpěvačka Barbora Poláková se singlem Po válce režisérů Jakuba Machaly a Jana Bárteka. Výsledky dnes v přímém televizním přenosu vyhlásili ve Fóru Karlín.

"Je to mimořádně příjemná věc. A kdo by tvrdil, že je mu to jedno, tak by tak trošku lhal. My to ale neděláme pro tuhle věc, na rozdíl od současných politiků, kteří zblbli půlku země a jsou populární a populističtí. My ty věci děláme pro svoji potěchu a pak se modlíme, aby se to někomu líbilo," řekl ČTK klávesista a kapelník J.A.R. Roman Holý.

Skupina Mirai ze čtyř nominací proměnila jednu v kategorii Objev roku. V sólových kategoriích akademiky nejvíce zaujali David Stypka se svou písničkářskou deskou Neboj a zpěvačka Debbi s albem Break.

"Vítězství mě trošku zaskočilo. Já se považuju za písničkáře a daleko méně za zpěváka, ale mám strašnou radost, že se někomu líbí co a jak děláme," uvedl Stypka.

Do Síně slávy akademie uvedla folkového písničkáře Vladimíra Mertu. Při ceremoniálu Merta mluvil o andělech svržených z nebe. V písni pak zazpíval o "vraždách na cestě k moci" a za "padlé anděly" označil ruského a českého prezidenta Vladimira Putina a Miloše Zemana a premiéra Andreje Babiše.

Jednou z novinek letošního ročníku Andělů bylo předávání žánrových cen přímo během hlavního ceremoniálu. Nejlepší alternativní deskou roku se stalo album Saffron Hills od táborské dvojice Kalle. V kategorii elektronika zvítězili Fiordmoss s deskou Kingdom Come, ve folku akademiky zaujal projekt Beránci a vlci a nejlepší jazzovou desku Early Music podle nich natočil Jaromír Honzák.

Novinkou byla i venkovní scéna přímo naproti Fóru Karlín s volným vstupem pro veřejnost. Na té se souběžně s hlavním programem představili nominovaní umělci i další výrazná jména loňského roku. V mrazivém počasí diváci tleskali vystoupením Mydy Rabycad, Pokáče, Kapitána Dema či Wild Tides. Večerem provázel Libor Bouček.

Zatímco v anketě Český slavík o vítězích rozhoduje veřejnost, o nominovaných a vítězích Ceny Anděl rozhodla nově ustavená ČHA. V ní jsou zastoupeni odborníci z celého spektra hudební branže z řad novinářů, dramaturgů, pořadatelů koncertů i samotných muzikantů, dosavadních držitelů Anděla. Na Ceny Anděl může být nominován pouze interpret, který v předchozím roce vydal album. Výjimkou je Síň slávy.

Do Síně slávy Cen Anděl byl zvolen Vladimír Merta

Do Síně slávy dnes v rámci vyhlašování Cen Anděl uvedla Česká hudební akademie folkového písničkáře Vladimíra Mertu. Málokdo dokáže skloubit jemné, poetické melodie se silnými trefnými texty a pevnými názory jako on. I proto jeho starší i aktuální tvorba zůstává inspirací pro současnou vlnu folkařů, zaznělo během ceremoniálu v pražském Fóru Karlín.

Merta se při ceremoniálu dotkl politiky - zazpíval píseň o padlých andělích, v písni zazněla slova o vraždách na cestě k moci. "Pane Putine, pane Babiši, pane Zemane, jste padlí andělé," řekl v závěru písně.

Dvaasedmdesátiletý hudebník, filmař a spisovatel Merta je pro mnoho lidí symbolem odporu proti komunistickému režimu. Na festivalu Porta v roce 1986 dostal Zlatou Portu a ve stejné době i dvouletý zákaz za píseň Praha magická. Právě v Mertově bytě vznikla v roce 1978 i slavná nahrávka Audience s Václavem Havlem a Pavlem Landovským. "Snažili jsme se jako krasobruslaři, dělali jsme povinné cviky, ale sem tam jsme skočili přes ten mantinel. I když z dnešního pohledu ani mé děti nechápou, proč mě zakazovali. Jsem rád, že mám tuhle roli za sebou a my můžeme brnkat a všichni ti punkeři to udělají za nás. Nejsem žádný Pussy Riot. My jsme si jen přiložili polínko, na kterém shořel bolševik," řekl před časem v rozhovoru s ČTK Merta.

Legenda českého písničkářství pochází z hudebně nadané rodiny. Otec hrál na housle a matka zpívala. Vystudoval architekturu na ČVUT (absolvoval v roce 1971), poté v letech 1971-1976 studoval na FAMU, studium zde zakončil filmem Smrt krásných srnců podle knihy Oty Pavla. K jeho spolužákům na FAMU patřili mimo jiné Karel Smyczek, Karel Kovář a Luba Verecká. Mezi jeho pedagogy byli Jiří Sequens, Antonín Kachlík, Jaroslav Balík, Otakar Vávra, Radovan Lukavský a Karel Höger.

Na konci 60. let nahrál ve Francii písničkářské album Ballades de Prague. Byl členem folkového sdružení Šafrán. Během osmdesátých let psal a režíroval animované filmy. Je zakládajícím členem Evropského kulturního klubu a aktivním členem OSA.