Praha - Třetina učitelů má výhrady k rámcovým vzdělávacím programům (RVP), podle kterých školy učí. Zjistila to Česká školní inspekce (ČŠI) v minulém školním roce v průzkumu mezi pedagogy, jehož výsledky zveřejnila na webu. Učitelům se nelíbí, že rámcové programy obsahují příliš mnoho témat a nerozdělují učivo do jednotlivých ročníků. Programy podle nich také nesrozumitelně popisují, co by děti na konci školy měly umět.

RVP zavedla školská reforma v roce 2005, kdy nahradily jednotné osnovy. V minulém volebním období začalo ministerstvo školství připravovat jejich komplexní revizi, která by měla být hotová v roce 2022. Nová vláda v návrhu programového prohlášení uvádí, že provede úpravy rámcových vzdělávacích programů tak, aby se posílila výuka jazyků, informatiky a technického vzdělávání. Není ale zatím jasné, jak to chce udělat.

Na neúměrnou předimenzovanost témat v RVP si inspektorům stěžovala zhruba pětina nespokojených učitelů. Přibližně 15 procentům pedagogů vadí, že programy učivo nerozdělují podle ročníků. Pro podobný počet jsou RVP nesrozumitelné. Další výtky měli učitelé proti velké náročnosti pro žáky a nepřítomnosti metodických návodů. Zhruba desetině v rámcových plánech chybí témata, která jsou důležitá pro budoucí život dětí.

Současná podoba RVP se zdá nejméně srozumitelná učitelům angličtiny a němčiny. Matematikáři a fyzikáři v průzkumu nejčastěji uváděli, že jim chybí rozdělení témat do jednotlivých ročníků. Učitelé občanské výchovy upozorňovali, že pro výuku podle rámcových programů chybí učebnice.

Národní ústav pro vzdělávání (NÚV) podle dosavadních informací připravuje takové úpravy, aby se zhruba dvě třetiny výuky mohly sjednotit na všech typech škol. Zbytek hodin by pak mohla každá škola využít jinak.

Na podkladových studiích pro jednotlivé vzdělávací oblasti NÚV nyní pracuje. Chce popsat výsledky učení pro různé ročníky vzdělávání. Revize by podle ministerstva měla zohledňovat zjištění z analýz výsledků státní části maturit, mezinárodních průzkumů, jako je například PISA, či doporučení České školní inspekce.