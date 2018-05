Beroun - Situace ve středních Čechách se uklidňuje, třetí povodňové stupně byly zrušeny, druhé stupně jsou nyní v Zaječově na Berounsku a Jincích na Příbramsku, řekla ČTK mluvčí středočeských hasičů Vladimíra Kereková. Podle hlásné a předpovědní povodňové služby je druhý stupeň také na Litavce v Berouně, hasiči ho ale neevidují. Po čtvrtečních silných bouřkách jsou v Karlovarském kraji stále uzavřeny některé zaplavené silnice na Chebsku. Na Domažlicku nejezdí vlaky kvůli podmáčeným kolejím.

Třetího povodňového stupně dosáhly v noci toky na třech místech - V Žaječově na Berounsku a v Obecnici a Trhových Dušníkách na Příbramsku. Před půlnocí byly třetí povodňové stupně pouze dva.

"Litavka klesá, trojky jsou zrušené. Myslím si, že hlavně dobrovolné jednotky se vrátí zpět na zaplavená místa a začnou čerpat sklepy rodinných domů, čistit komunikace a čerpat laguny," řekla Kereková.

Hasiči měli od večera desítky výjezdů spojených s počasím, před tím, než se začaly zvedat hladiny toků, šlo především o odstraňování spadlých stromů přes silnice, odčerpávání vody ze sklepů rodinných domů nebo čištění ucpaných kanálů. Později v noci hasiči již pomáhali například také s plněním pytlů pískem.

V Berouně dosáhla Litavka druhého stupně povodňové aktivity ve 2:10. "Povodňová komise města Beroun vyhlásila proto ve 2:15 stav pohotovosti. V kanalizačních šachtách u areálu TJ Lokomotiva Beroun a penzionu pro důchodce byla instalována mobilní čerpadla," uvedla radnice na svých webových stránkách. V ranních hodinách se podle města očekává výrazný pokles hladiny.

Podle údajů z měřicí stanice Beroun začala již Litavka ve městě mírně klesat, v 7:30 byla výška hladiny 212 centimetrů a průtok činil 114 metrů krychlových za vteřinu. Během noci pak byla řeka nejvýše na 226 centimetrech, průtok byl 127 krychlových za vteřinu.

V Zaječově byli večer podle starostky Ireny Nezbedové evakuováni obyvatelé bydlící poblíž Jalového potoka. V obci byly rozvodněné dva potoky. V Obecnici voda zaplavila několik desítek budov, hasiči pomáhali s odčerpáváním vody, plnili také pytle pískem, aby zabránili průniku vody do zatím nezasažených domů.

Meteorologové večer vydali pro Příbramsko výstrahu před povodňovým ohrožením s extrémním stupněm nebezpečí. V platnosti byla také pro Rokycansko a okres Plzeň-jih, skončila krátce před půlnocí.

V platnosti zůstává výstraha před silnými bouřkami pro Jihomoravský, Jihočeský, Karlovarský, Plzeňský, Ústecký a Středočeský kraj, výstraha je platná také pro Vysočinu. Ve středních Čechách se výstraha týká Příbramska, Benešovska a Berounska. V platnosti je až do 23:00.

Škody po povodni v Zaječově budou v milionech

V Zaječově na Berounsku byly dnes zrušeny všechny povodňové stupně, toky výrazně klesly. První povodňový stupeň odvolalo vedení obce před 8:00, řekla ČTK starostka Irena Nezbedová. Voda v obci zničila chodníky a dešťovou kanalizaci, škody tak dosáhnou až několika milionů korun.

Zaječov byl jednou ze tří středočeských obcí, kde v noci platil třetí stupeň povodňové aktivity. Rozvodněné byly dva potoky. Nezbedová ČTK ve čtvrtek večer řekla, že se obec připravuje na evakuaci. "Evakuace nakonec neproběhla. Až do půlnoci byli lidé připraveni v úseku, kde ten potok vytéká z Brd z lesa, a oni jsou první na ráně. Tam je takový úzký můstek, tak jsme se báli, aby klády jdoucí z lesa ten most nezacpaly, v tom případě by byli hned vyplavení. Takhle měli vodu u prvního schodu u domu," řekla Nezbedová. Zhruba hodinu po půlnoci začala voda opadat, evakuace se proto nakonec neuskutečnila.

"Objíždím, fotím, pojišťovnu jsem pozvala. Voda nám vzala velkou část chodníku, pod kterým je dešťová kanalizace. To se všechno rozlétalo. Všechno se musí udělat v úseku 100 až 150 metrů," dodala starostka.

Za povodeň v obci může podle ní sucho. "Většinou ty Brdy nám vodu zastavily, ale teď jak bylo všechno suché, tak prostě ta voda letěla dolů," uvedla Nezbedová.

V Plzeňském kraji jsou na Rokycansku první povodňové stupně

Kvůli silnému dešti v Plzeňském kraji stále nejezdí vlaky mezi Stodem a Holýšovem na Domažlicku na trati do Německa. Ve čtvrtek se tam doprava zastavila kvůli podmáčeným kolejím, provoz by měl být obnoven dnes, řekla ČTK Kateřina Šubová ze Správy železniční dopravní cesty (SŽDC). Náhradní dopravu zajišťují autobusy. Po vydatných srážkách jsou v kraji na třech místech první povodňové stupně na Rokycansku na řece Klabavě a na Holoubkovském potoce. Oba vodní toky reagují na množství vody, které spadlo v Brdech.

Ve Strašicích na Rokycansku meteorologové naměřili za 24 hodin 83 milimetrů srážek, to je nejvíc v celém Plzeňském kraji, řekl ČTK Martin Adamovský z plzeňské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.

Klabava v Hrádku vystoupala na první povodňový stupeň ve čtvrtek, kolem půlnoci těsně dosáhla zhruba na hodinu i druhého povodňového stavu, tedy hladiny nad 150 centimetrů. V 8:00 byla hladina na 113 centimetrech a pomalu klesá. První povodňový stupeň platí v Hrádku nad 110 centimetrů. V Nové Huti má nyní Klabava 136 centimetrů, hranice pro první stupeň je 120 centimetrů. Holoubkovský potok v Rokycanech měl v 8:00 hladinu na 81 centimetrech, to je 21 centimetrů nad hranicí pro první povodňový stupeň.

Hasiči měli v souvislosti s deštěm 37 výjezdů, z toho bylo 36 ve čtvrtek a jeden dnes. "Z celkového počtu událostí spojených s deštěm připadá na čerpání vody 19 výjezdů, a dalších 13 na technické pomoci, jako je zprůchodňování vtokových vpustí, odstraňování bahna z komunikací a veřejných prostorů obcí, hrazení pomocí pytlů s pískem a tak dále," uvedl mluvčí hasičů Petr Poncar. V 11 případech hasiči odstraňovali spadlé nebo vyvrácené stromy hrozící pádem. Několikrát také vyjeli k monitorování stavu toků. Nejvíce zásahů měli hasiči na Rokycansku, jižním a severním Plzeňsku.

Podle Adamovského v Brdech napršelo za posledních 24 hodin nejvíce vody v Plzeňském kraji. Například v Kralovicích na severním Plzeňsku a ve Zbirohu na Rokycansku spadlo za poslední den kolem 50 milimetrů srážek, v Plzni 26 milimetrů a v Klatovech pouze sedm milimetrů srážek.

Po bouřkách jsou v Karlovarském kraji stále uzavřené silnice

Po čtvrtečních silných bouřkách jsou v Karlovarském kraji stále uzavřeny některé zaplavené silnice na Chebsku. Voda už na některých místech opadá, silničáři ale budou odklízet nánosy bahna, řekla dnes ČTK mluvčí Karlovarského kraje Jana Pavlíková. Dodávky elektřiny se podařilo na většině míst obnovit, bez proudu jsou podle hasičů dosud některá místa na Chebsku.

"Podle informací Údržby silnic Karlovarského kraje už opadá voda u Dolních Niv a u Velkého Luhu mezi Skalnou a Plesnou. Silničáři budou nyní odklízet nánosy bahna, které se vytvořily na zaplavených komunikacích," uvedla Pavlíková. Dlouhý a hluboký úsek je zaplaven v osadě Mlýnek, neprůjezdné je dosud také Povodí.

Karlovarští hasiči vyjížděli od čtvrtečního odpoledne ke 46 událostem. Kromě čerpání vody řešili také popadané stromy, které způsobily na řadě míst v kraji výpadky elektřiny. "Proud nešel ve večerních a nočních hodinách v Novém Kostele, Kopanině, Libavském Údolí, Lubech, Chlumu, Hájku, Březové, Kynšperku a Teplé. Podle informací z dispečinku energetiků byla dnes ráno dodávka proudu v obcích obnovena, kromě oblasti kolem Chebu," uvedl mluvčí krajských hasičů Martin Kasal.

Kromě zaplavených silnic odčerpávali hasiči vodu také ze zatopených sklepů. V jednom případě v Křižovatce na Chebsku byl rodinný dům kvůli přitékající vodě neobyvatelný, starosta obce tak pro jednoho jeho obyvatele zajistil náhradní ubytování.