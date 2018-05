Beroun - Situace na vodních tocích v okolí Brd se po čtvrtečních bouřkách s přívalovými dešti už uklidnila. První, tedy nejnižší povodňový stupeň platí jen na Kocábě v Dalekých Dušníkách a Klabavě v Nové Huti. Na jihu Čech se ale mohou řeky rozvodnit po dalších bouřkách, které meteorologové čekají odpoledne a večer. Pojišťovny zatím v souvislosti s lijáky evidují stovky škod za miliony korun.

V nejpostiženějších obcích - Zaječově na Berounsku a Obecnici a Trhových Dušníkách na Příbramsku - dnes uklízeli a sčítali napáchané škody, které dosáhnou desítek milionů korun. V Zaječově byli ve čtvrtek večer obyvatelé od Jalového potoka připraveni na evakuaci, ale nakonec nebyla nutná. V obci se rozvodnily dva potoky. Voda v obci zničila chodníky a dešťovou kanalizaci, škody dosáhnou několika milionů korun. Blesková povodeň v Obecnici způsobila podle prvotních odhadů škody asi za deset milionů. Voda podemlela dva mosty, jeden obecní a jeden krajský. Obecní most bude třeba zbourat. V obci je také problém s pitnou vodou, lidé pro ni musí chodit k cisternám. V Berouně dosáhla Litavka druhého stupně povodňové aktivity ve 2:10, povodňová komise města proto vyhlásila stav pohotovosti. Během noci byla řeka nejvýše na 226 centimetrech, průtok byl 127 krychlových za vteřinu. K ránu začala Litavka klesat. Pásmo bouřek a silných srážek se přehnalo i Jihočeským krajem. Hasiči kvůli tomu vyjížděli přibližně k 50 událostem. Šlo převážně o čerpání vody nebo odstraňování popadaných stromů. "Nejvíce událostí bylo na Českobudějovicku, kde jsme jich evidovali přibližně tři desítky," řekla ČTK mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů. Po silných bouřkách byly v Karlovarském kraji uzavřeny některé zaplavené silnice na Chebsku. Voda už sice opadá, silničáři ale budou odklízet nánosy bahna. Dodávky elektřiny se podařilo na většině míst obnovit, bez proudu byla podle hasičů dosud některá místa na Chebsku. Hasiči v Plzeňském kraji měli v souvislosti s deštěm ve čtvrtek 36 výjezdů, dnes dalších deset. Převládalo čerpání vody ze sklepů, objektů, studní, hasiči pomáhali zprůchodňovat vtokové vpusti, odstraňovali bahno z komunikací a veřejných prostorů,ve čtvrtek stavěli hrazení z pytlů s pískem, uvedl mluvčí hasičů Petr Poncar. Kvůli silnému dešti v Plzeňském kraji nejezdily vlaky mezi Stodem a Holýšovem na Domažlicku na trati do Německa. Ve čtvrtek se tam doprava zastavila kvůli podmáčeným kolejím, provoz byl obnoven dnes ve 14:00. Pojišťovny zaznamenaly po bouřkách zatím stovky škod v řádu milionů korun, vyplývá z ankety ČTK. S oznamováním škod klienti teprve začínají, pojišťovny proto očekávají, že v dalších dnech se budou čísla zvyšovat. Na Šumavě a v jižních Čechách se odpoledne a večer mohou ojediněle objevit další silné bouřky s kroupami a přívalovým deštěm, při kterých může spadnout až 30 milimetrů srážek. Vzhledem k předchozímu dešti se mohou rozvodnit menší toky, varovali meteorologové. Výstraha před nízkým nebezpečím bouřek platí od dnešního poledne do 21:00 pro Plzeňský a Jihočeský kraj a jihozápad Středočeského kraje. Později večer budou bouřky ustávat. Přívalový déšť může ve zmíněných regionech ojediněle zatopit níže položená místa nebo sklepy