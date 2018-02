Olomouc - Fotbalisté Olomouce jako ligový nováček na podzim hodně překvapili a figurují na třetím místě tabulky se stejným bodovým ziskem jako druhá Slavia Praha, před startem jarní části však nemají postup do evropských pohárů jako bezpodmínečný cíl. Chtějí se udržet v první pětce a hlavně se přiblížit výkonům, které předváděli v úvodní polovině sezony.

"Dvakrát jsme sestoupili, dvakrát postoupili. Cíl na tuto sezonu byl jednoznačný - postavení, které zaručuje ligu i pro příští rok. Že máme splněno po podzimu, s tím jsme spokojeni. S jídlem roste chuť, ale buďme pokorní. Trenéři vytáhli z mužstva na podzim maximum, troufnu si říct, že jsme získali i nad 100 procent," řekl na tiskové konferenci sportovní manažer Sigmy Ladislav Minář.

"Situace v tabulce je taková, že bychom se o pohárech měli bavit, všichni nám to vnucují, ale jaro bude jiné. Ten cíl je, abychom se procentuálně co nejvíc přiblížili výkonnosti z podzimu. Pokud se nám to povede z 80 procent, pak se můžeme bavit, že bychom mohli mít nějakou pohárovou příčku," dodal.

Sigma má čtyřbodový náskok na pátou Spartu a na vedoucí Plzeň ztrácí 14 bodů. "Nechtěl bych jednoznačně hlásat do éteru, že naším jediným cílem je pohárová Evropa, to je, myslím, nesmysl. Jsme nohama na zemi. Vytáhli jsme z toho na podzim hodně, jsme v pozici, kdy si to užíváme. Pro mě i pro hráče by byly poháry sen. Ale zase bych nechtěl, abychom byli připodělaní z toho, že můžeme o něco hrát, to určitě ne," řekl trenér Václav Jílek.

"Jsme na třetím místě, pátá Sparta nakoupila tak, že hráčská kvalita se musí projevit, ta půjde jednoznačně nahoru. S Libercem to bude hodně vyrovnané, bude hodně záležet na detailech. A je tam odstup od šestého místa. Mým vnitřním cílem by mělo být, abychom se v první pětce drželi. A na co to bude stačit, to už necháme osudu," dodal Jílek.

Olomoucký kádr přes zimu nepotkalo příliš změn, až na odchod útočníka Tomáše Chorého do Plzně. Z Viktorie ho na hostování přišel nahradit Jakub Řezníček. "Věřím tomu, že Kuba plnohodnotně Tomáše nahradí, má k tomu veškeré předpoklady. Na tréninku pracuje na sto procent, není tam žádný problém," uvedl Jílek.

Sigma hned v úvodním jarním kole přivítá Plzeň. "Čeká nás soupeř z nejtěžších a upínat se jen k určitému bodovému zisku z tohoto utkání, myslím, není úplně racionální. Spíš bych to vztahoval k úvodním třem zápasům. Pak máme venku Brno a doma Slovácko. V kontextu bodového zisku z těchto tří utkání se můžeme bavit o nějaké důležitosti. Vnitřně si říkám, že úspěšný start by bylo minimálně pět bodů," dodal Jílek.