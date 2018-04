Praha - Výhra 2:0 nad Jabloncem byla pro fotbalisty Sparty velmi důležitá, protože se v tabulce dostali právě před Severočechy a nyní si mohou minimálně třetí příčku v tabulce uhrát sami. Útočník Václav Kadlec věří, že zvýšené sebevědomí z posledních zápasů Pražanům pomůže k probojování do evropských pohárů.

"Všichni víme, jak vypadá tabulka. Z toho pohledu to bylo velmi důležité vítězství. Už jsme na tom třetím místě mohli být dávno, kdybychom vlastní hloupostí neztráceli body. Teď ale máme boj o třetí místo ve svých rukou," řekl Kadlec po utkání. "Ještě budeme hrát s Olomoucí, Liberec teď hraje se Slavií, tam se může stát cokoli. Je to na nás. Teď hlavně musíme vyhrát v Ostravě," dodal.

K výhře nad Jabloncem přispěl druhým gólem po dorážce, ale připustil, že mu předcházela ruka spoluhráče Josefa Šurala. Sudí Karel Hrubeš ji však neviděl či neposoudil jako úmyslnou.

"Byla to ruka. Kdyby bylo video, tak to sudí asi neuzná. Já to v tu chvíli nevěděl. Pepa mi to říkal až asi po pěti minutách. Nebyla ale chtěná, tak nevím, jak se to posuzuje," řekl Kadlec.

Trefil se ve druhém utkání po sobě, poté co čekal na gól devět zápasů. "Předtím mi to nepadalo, teď se to ke mně odráží jako dnes. Občas to tak bývá. Cítím se ale dobře už delší dobu a doufám, že to bude padat dál," prohlásil reprezentační útočník.

Vedle výhry ho těší i to, že Sparta zvládla velmi dobře druhý poločas a soupeře uběhala. "Byli jsme na tom lépe fyzicky než Jablonec. Měli jsme tam ještě spoustu brejků, které jsme mohli vyřešit lépe. Vidíme, že fyzicky jsme na tom výborně, což jsme ukázali i v minulém utkání v Plzni," míní Kadlec.

Týmu hodně pomohl první gól, který z přímého kopu trefil Nicolae Stanciu. "Nejde říct, že to byl gól z ničeho, ale pro nás ostatní to je hrozně jednoduché. Jen se postavíme do zdi a on to takhle trefí. To je fajn," usmíval se Kadlec.

Chválu si od něj ale vyslouží celý tým v čele se stoperem Semihem Kayou, který nastoupil teprve popáté v sezoně a poprvé pod trenérem Pavlem Hapalem. "Teď tolik nehrál, přesto odehrál velmi dobré utkání. Neměl tam lehké souboje, ale zvládl to skvěle," chválil Kadlec.