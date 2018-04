Sáchir (Bahrajn) - Po startu z devátého místa bral Lewis Hamilton konečnou třetí příčku v nedělní Velké ceně Bahrajnu formule 1 jako skvělý výsledek. Úřadující mistr světa však moc dobře ví, že po dvou ne úplně povedených závodech v úvodu nové sezony musí Mercedes za týden v Číně už zabrat.

Hamiltona na okruhu v Sáchiru opět zradila technika. Zatímco před dvěma týdny v Austrálii počítač špatně spočítal jeho odstup od Sebastiana Vettela, tentokrát kvůli nepovolené výměně převodovky spadl britský pilot na startovním roštu až na deváté místo. Na víc než třetí příčku to vylepšit nedokázal a německý rival z Ferrari vyhrál i druhý závod v sezoně.

"Samozřejmě by bylo lepší, kdybychom neměli problém s převodovkou, ale s naším výkonem v závodě jsem velmi spokojený. Třetí místo beru, je to skvělý výsledek," citoval server BBC Hamiltona, který po dvou Velkých cenách ztrácí na stoprocentního Vettela v pořadí šampionátu 17 bodů.

"Když se podíváte, kolik bodů jsme získali a kolik ztratili, tak by to klidně mohlo být pro konečné pořadí rozhodující," přidal šéf Mercedesu Toto Wolff. "Lewis by dneska asi stejně nebyl lepší než třetí, takže to je ztráta sedmi bodů z Austrálie, je to i ztráta sedmi bodů v Poháru konstruktérů a to už může na konci sezony být rozhodující rozdíl," dodal.

Hamilton však věří, že nyní v Číně, kde vyhrál tři z posledních čtyř závodů, dokáže ztracené body získat zpět. "V Šanghaji se mi vždycky dařilo, tak tam snad zase ukážeme sílu. Máme za sebou těžký víkend a Ferrari ukázalo, že se s ním musí počítat. Takže nás čeká náročný boj," prohlásil.