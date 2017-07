Chicago - Ve třetím kole Klára Spilková pohřbila své naděje na majoru PGA Championship v Chicagu. Jednička evropského žebříčku golfistek ho zahrála s výsledek jedenáct ran nad par a místo útoku na elitní desítku se propadla na závěr startovního pole. Z nadějné dělené 15. pozice klesla až na třiasedmdesátou.

Spilková začala na hřišti Olympia Fields v paru, v pátek si pak zapsala -3 a na elitní desítku ztrácela jen dvě rány. V sobotu si ale prožila noční můru. Hned na druhé jamce vyrobila triple bogey, na třetí a sedmé pak bogey. První devítku dokončila pět ran nad parem a druhá probíhala obdobně.

"Měla to pro mě být výzva. Snažila jsem se ji přijmou a nebojovat s tím. To, že jsem se snažila, mě nakonec pohřbilo," napsala dvaadvacetiletá Spilková na facebooku a věřila, že ji špatná zkušenost posílí do dalších turnajů.

"Na druhé jamce jsem dala čtyr putt. Myslela jsem stále pozitivně až do desáté jamky, kdy jsem dala bogey a tam jsem odrovnala sama sebe. Všechno jsem dělala příliš rychle a ani náhodou jsem nebyla nad věcí. Byla jsem jen ve své hlavě a ztratila jsem cit. Život si mě občas takhle zkouší, aby mě vrátil nohama na zem," dodala.

O vedení se před dnešním závěrečným kolem dělí Američanka Danielle Kangová a Korejka Chella Čche se skóre -10. K dobru na nejbližší soupeřku mají dvě rány.