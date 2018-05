Kodaň - Bez jediného startu v české reprezentaci se Dominik Hrachovina dostal na hokejové mistrovství světa jako brankářská trojka a novou zkušenost si v Kodani maximálně užívá. Třiadvacetiletá opora Tappary Tampere, která bude nově chytat v KHL za Astanu, se vedle své role na ledě stará i o dobrou zábavu v týmu.

"Strašně moc si to užívám. Snažím se, aby kluci měli pohodu a já si to taky vychutnávám tak nějak po svém," řekl novinářům Hrachovina, který s Tapparou získal ve Finsku v letech 2016 a 2017 titul a letos přidal stříbro. V posledních dvou sezonách byl v klubu jednička.

Šance v národním týmu se dosud nedočkal. Až když Dominik Furch nechtěl na šampionátu plnit roli trojky za Pavlem Francouzem a Davidem Rittichem, přišla na něj řada. "Člověk musí chápat, že jsou výborní gólmani v Rusku, v Americe i v extralize," uvědomuje si Hrachovina velkou konkurenci.

Do Finska odešel už v 16 letech nejdříve do celku TuTo z Turku, po roce se přesunul do Tappary, odkud hostoval také v klubech LeKi, Pyry a krátce v Hämmenlinně. Účastník mistrovství světa osmnáctek z roku 2012 a šampionátu dvacítek o dva roky později nechtěl spekulovat, jestli byl pro stavitele národního týmu dosud v ústraní. "Je na to hodně pohledů. Myslím, že když chce někdo někoho vidět, tak si na to letadlo sedne. Je to dvouhodinový let," prohlásil Hrachovina.

Když se před odletem na šampionát připojil k týmu, byl při prvním kontaktu s hvězdami trochu ostýchavý. Pětatřicetiletému útočníkovi Tomáši Plekancovi se neodvážil tykat. "Já jsem mu říkal: 'Dobrý den, pane Plekanec.' Zasmál se a říkal, ať jsem v klidu. Ale teď už dobrý. Ale já jsem ho předtím viděl jen v televizi, takže pro mě to bylo, jako bych se objevil v nějakém sci-fi filmu," uvedl Hrachovina, který má na masce podobiznu bývalého reprezentačního obránce Karla Rachůnka, který v roce 2011 zahynul při pádu letadla Jaroslavle.

Na Hrachovinu se těšila hvězda Bostonu David Pastrňák, s kterým se spřátelili jako kluci v sezoně 2009/10 v Havířově. Bylo mu tehdy patnáct a Pastrňákovi o dva roky méně. "Byl úplně jako prcek. Hrozně jsem se na něj těšil a jsem rád, že tady je," potěšilo jej, že Pastrňák po vyřazení ve 2. kole play off NHL přijel do Kodaně.

Hned se dali dohromady a obývají v hotelu Crowne Plaza společně pokoj. "Máme to tam úplně suprový. Je to tam čistý, žádný bordel, všechno do komínků, to jsou naše pravidla. Večer po desáté všechno vypneme a jsme ticho, žádné stížnosti na nás zatím nebyly, takže paráda," vtipkoval Hrachovina.

Mají si prý hodně co vyprávět. "Máme tam sice PlayStation, zatím jsme ale víc povídali, než hráli. Bylo hodně zážitků. Ale radši bych to nerozváděl. Nejsou žádný publikovatelný. Historek je strašně moc a samý dobrý. Moc se nevidíme. Loni jsme se potkali v létě, ale jinak on je v Praze a já v Brně. Navíc jsem musel být většinou přes léto ve Finsku," popsal Hrachovina.

Během osmi let na severu Evropy se naučil výborně finštinu. "Já jsem tam přijel jako malé děcko v patnácti, měl jsem čerstvý mozek a hlavně mi hrozně vadilo, že se v kabině někdo zasmál a já jsem se smál v rohu a vůbec jsem nevěděl, o čem je řeč," řekl. Jazyk se učil za pochodu rok a půl.

"Měl jsem vedle sebe suprového spoluhráče Joniho Vuorelu, toho jsem se na všechno ptal. Ze školy jsem uměl anglicky, takže to bylo v pohodě," uvedl Hrachovina. Finsky prý umí velice dobře. "Když jsme loni vyhráli titul, tak jsem odmoderoval celé to náměstí. Asi se to dá najít někde na youtube," smál se Hrachovina.