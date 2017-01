Praha - Trestní oznámení sněmovní vyšetřovací komise k reorganizaci policie míří na žalobce Petra Šeredu z Vrchního státního zastupitelství v Olomouci a skupinu vyšetřovatelů Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS), uvedla Česká televize. Předseda komise Pavel Blažek (ODS) ČTK sdělil, že obě trestní oznámení již podepsal a odeslal. Sněmovna by se měla s obsahem zprávy komise seznámit ve čtvrtek a poté po poradě klubů hlasovat o usneseních.

Šéf olomouckého vrchního státního zastupitelství Ivo Ištvan i GIBS nemohou dnešní informaci o podání trestního oznámení komentovat, protože o tom zatím vědí pouze z médií. Ke konkrétním jménům se nevyjádřil ani Blažek. "Já nechci potvrzovat vůbec nic, zpráva bude probírána v nejbližších dnech, tam to vše bude řečeno," řekl novinářům ve Sněmovně. Poslanci podle něj mají právo se vše dozvědět dřív než veřejnost.

Reorganizace policejních útvarů vyvolala loni roztržku mezi koaličními ČSSD a ANO, kritizovali ji i někteří žalobci. Komise se zabývala podezřeními souvisejícími s postupem policejního prezidia, policistů a žalobců.

Trestní oznámení se týká kauzy zmanipulovaných IT zakázek, které GIBS s olomouckými žalobci vyšetřovali. Bývalý detektiv Jiří Komárek v minulosti v souvislosti s touto kauzou nařkl policejního prezidenta Tomáše Tuhého z "brutálního" úniku informací. Z vyšetřování komise však vyplynulo, že zprávy o úniku informací nebyly pravdivé a že nikdo z okolí Tuhého neposílal varovnou SMS o chystaném zásahu policie.

Podle ČT Šereda umožnil Komárkovi, aby se dostal k informacím z vyšetřování, které proti Tuhému vedla GIBS. Druhé trestní oznámení míří na Milana Vaculíka z GIBS, který s týmem prověřoval policejního prezidenta. Podle poslanců od něj unikly do médií některé informace, uvedla ČT.

Tento případ komise podrobně řešila na jednom z jednání, když vyslýchala inspektora GIBS, který kauzu řešil, a dozorující státní zástupkyni. Zatímco žalobci jsou přesvědčeni, že informace unikaly, Blažek po jednání uvedl, že to nemohou dokázat. Uvedl také, že pokud bylo záměrem vypuštění informace to, že se zabrání reformě policie, tak to je chyba.

K případu se nedávno vyjádřilo i Nejvyšší státní zastupitelství (NSZ), které v kauze udělalo dohledovou prověrku. Konstatovalo, že trestní řízení bylo zahájeno a vedeno důvodně. Dozorová žalobkyně i GIBS však dle NSZ pochybili při popisu skutku týkajícího se směru komunikace mobilních telefonů.

Blažek dnes před novináři trval na tom, že z komise dosud neunikly žádné informace. "Že dnes se objeví nějaká jména a podobné údaje, je směšné, protože to je úplně okrajová část té zprávy. Takže mně to je v podstatě jedno, že se to objevilo," řekl.

Vyšetřovací komise začala pracovat 11. července. První výslechy svědků následovaly v srpnu a některé se protáhly dlouho do noci. Před dvěma týdny komise jednomyslně schválila text závěrečné zprávy. Kromě dvou trestních oznámení její členové navrhnou Sněmovně také dvě novely právních předpisů z oblasti trestního práva a usnesení o činnosti olomouckých vrchních žalobců.

Trestní oznámení musela být podepsána nejpozději dnes, kdy končí mandát komise. Dnes by také měly být připraveny materiály, které poputují k vedení Sněmovny. Závěrečná zpráva i usnesení, o kterých následně budou poslanci hlasovat, pak zazní poprvé na plenárním jednání.