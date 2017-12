Praha - Martin Janeček se stal novým asistentem Františka Výborného na střídačce hokejové Sparty. Třiačtyřicetiletý kouč, který naposledy působil jako hlavní trenér v prvoligovém Havířově, doplní Jaroslava Nedvěda.

"Udělám všechno pro to, abych byl trenérskému týmu i hráčům nápomocen. Je na mně, abych ukázal, že vedení zvolilo správného člověka," uvedl Janeček na klubovém webu. K týmu Pražanů se bývalý útočník, který strávil většinu kariéry v druhé nejvyšší soutěži, připojil o víkendu.

V Havířově skončil teprve minulý týden, sportovní manažer Michal Broš mu ale okamžitě nabídl angažmá ve Spartě. "Spolupráce se dohodla během pár hodin. Třináctého jsem ještě vedl normálně ranní trénink a vedení Havířova mě pak seznámilo se svým krokem. Jen pár hodin po mém oficiálním konci jsem dostal nabídku od Michala Broše, se kterým se známe z dřívějšího působení v Olomouci, kde jsme spolu hráli už jako junioři," popsal Janeček příchod do Sparty.

Zdůraznil, že do nového klubu přichází jako asistent. "Typ trenéra je určující především u hlavního kouče, který vtiskne mužstvu svůj rukopis, a to je Franta Výborný. Já jsem přišel dělat asistenta, pomáhat. Momentálně jsem člověk, který se bude snažit usnadnit Jardovi Nedvědovi práci a zapadnout do týmu. Budu se snažit být co nejvíce týmový, prospěšný a hlavně strašně moc pracovitý," dodal.