Brno - Trenérské legendě Luďku Bukačovi chybí v olympijské nominaci českých hokejistů vedle zkušených opor mladší hráč z nastupující generace. Zařazení talentovaného hokejisty považuje bývalý zkušený kouč, který přivedl reprezentaci ke dvěma titulům mistra světa v letech 1985 a 1996, za důležité z pohledu dalších vrcholných akcí.

"Je to okénko do budoucnosti," řekl Bukač v rozhovoru pro Český rozhlas Brno. Nejmladším hráčem ve výběru Josefa Jandače je dvaadvacetiletý útočník Dominik Kubalík. Hned jedenáct hráčů z nominovaných pětadvaceti je starších 30 let. Jandač se totiž rozhodl vsadit na zkušenost.

Osmdesátiletý Bukač si myslí, že by současný český tým mohl dosáhnout na medaili. "Spíše bych ale tento můj odhad změnil na přání, abychom nějakou medaili z hokejového turnaje přivezli," řekl Bukač.

Základní skupinu s Kanadou, Švýcarskem a Koreou považuje za náročnou. "Korea se před měsícem představila v Evropě, kde odehrála přípravná utkání. Nebude to jednoduchá soutěž. Ale výsledek turnaje potvrdí, jak na tom náš hokej je. Navzdory handicapu v podobě neúčasti hráčů NHL bude olympijský turnaj velkou soutěží," dodal Bukač, jenž označil postoj NHL k olympijským hrám za velký faul.

"V NHL hrají dvě až tři stovky hráčů z Evropy. Olympiáda je jednou za čtyři roky. Něco podobného by se nemělo stávat," tvrdí Bukač. A je přesvědčen, že žádný z týmů na olympiádě by neměl mít při absenci hráčů NHL výhodu.

"Bude to pro všechny stejné. Snad by to mohla být při skládání nominace jen malá výhoda pro Rusko, které má širší výběr kvalitních hráčů z KHL. Ale o výsledku rozhodne momentální forma. Uvidíme, jak to dopadne," dodal Bukač.