Praha - Realizační tým hokejové reprezentace nadále drží v tajnosti jména zámořských posil, které by mužstvu mohly pomoci na květnovém mistrovství světa v Dánsku. O všech účastnících play off v NHL je sice již rozhodnuto, hráči klubů, jimž skončila sezona, ale absolvují ještě výstupní pohovory a zdravotní prohlídky. Kouč Josef Jandač se svými spolupracovníky tak nechtějí předbíhat událostem, situaci přímo v zámoří navíc pečlivě monitoruje generální manažer Jiří Fischer.

"Samozřejmě bychom chtěli od hráčů, kteří vypadli, aby tady byli co nejdříve, když o ně budeme mít zájem. Je tam hodně mladých kluků, kteří by se mohli poprat s konkurencí, která tady je. Ale musíme počkat, jak vše dopadne. Vidím to tak, že do konce týdny bychom měli vědět víc," odvětil asistent trenéra Jaroslav Špaček na dotaz, kdy by mohla zaznít první konkrétní jména.

"Jirka Fischer je se všemi v kontaktu a většina z nich má zájem reprezentovat, tak uvidíme, jak to dopadne," doplnil Špaček.

Zájem reprezentovat v Dánsku už vyslovil útočník Martin Frk z Detroitu či obránce Jan Rutta z Chicaga. Jeho spoluhráč, útočník David Kämpf, se vrátil na farmu do Rockfordu, který ještě bojuje o play off.

Sezona skončila také forvardovi Michaelu Frolíkovi v Calgary. Do poslední chvíle nakonec marně bojovalo o play off St. Louis s útočníky Vladimírem Sobotkou a Dmitrijem Jaškinem. Po základní části skončil také Dallas s forvardem Radkem Faksou. Jeho spoluhráč Martin Hanzal je kvůli zranění zad na dlouho dobu mimo hru.

Dohrála také Florida s útočníkem Radimem Vrbatou, který ale po sobotním posledním vystoupení ukončil kariéru. Zkušený forvard Aleš Hemský z Montrealu vynechal téměř celý ročník kvůli otřesu mozku z úvodu sezony.

Pro mladé útočníky Filipa Chytila z Rangers a Filipa Chlapíka z Ottawy může skončit sezona až na konci týdne, kdy se uzavře základní část nižší AHL. Chytil se z Rangers přesunul na farmu do Hartfordu, který nepostoupí do play off. Stejně tak záložní tým Ottawy Belleville.

S Calgary zůstal za branami play off gólman David Rittich, jehož však Flames odeslali na farmu do Stocktonu, a v Rangers Ondřej Pavelec. Kouč Jandač ale stejně jako na olympiádě spoléhá na trio z Evropy Pavel Francouz, Dominik Furch a Patrik Bartošák.

Posily by mohli stavitelé národního týmu hledat i mezi hráči, kteří se z AHL do NHL nepodívali. Mezi nimi je účastník minulých dvou mistrovství světa, obránce Radim Šimek z celku San Jose Barracuda. Jeho tým o Calderův pohár hrát nebude, ale první San Jose Sharks čeká play off NHL.

Při výběru vhodných adeptů na start v Dánsku bude hrát roli více faktorů. "Už jsme měli třeba k dispozici hráče, kteří přijeli a hráli na malém hřišti, ale pak tady na tom velkém to nebylo, jak bychom si představovali," vysvětlil Špaček.

"Nemá ale cenu sem brát hráče, u nichž máme pocit, že by týmu nepomohli. A budeme čekat i na ta esa, která v play off naopak jsou. U těch je otázka, jak se série budou natahovat a jak oni osobně budou a nebudou dobití po celé sezoně," řekl Špaček.