Praha - Novým trenérem fotbalistů Sparty byl jmenován sportovní ředitel Tomáš Požár. Dosavadní kouč David Holoubek totiž stále nemá potřebnou licenci, a tak se vrátí do role asistenta. Stále však bude mít velké kompetence při přípravě ligového celku a prostor by měl dostat i při zápasech.

"Rozhodli jsme se, že by měl dostat dosavadní realizační tým šanci v práci pokračovat. Víme ale, že David Holoubek nedisponuje potřebnou licencí. Proto jsme zvolili další posílení týmu a Tomáš Požár si k funkci sportovního ředitele vezme i funkci trenéra," řekl generální ředitel Sparty Adam Kotalík.

"Splňuje všechna kritéria. Je přímým nadřízeným všech trenérů a jeho pozice bude zcela přirozená. A také má potřebnou licenci. Na něm bude, jak velký prostor Davidovi Holoubkovi při přípravě a zápasech dá. Předpokládám, že to ale bude výrazný prostor," konstatoval Kotalík.

Jednačtyřicetiletý Požár přišel do Sparty v létě 2015 jako šéf úseku vyhledávání nových hráčů, letos v říjnu byl s účinností od ledna 2016 jmenován sportovním ředitelem. Předtím působil ve funkci sportovního ředitele v Bohemians Praha 1905. Během hráčské kariéry nastupoval za Jablonec, Teplice a Spartu, se kterou v roce 1995 získal mistrovský titul. V nejvyšší soutěži odehrál 61 zápasů.

Šestatřicetiletý Holoubek během podzimu nahradil odvolaného Zdeňka Ščasného, kterému předtím dělal asistenta. Sparta pod jeho vedením postoupila ze základní skupiny Evropské ligy, poté co z pěti zápasů čtyři vyhrála. V lize Holoubek z osmi utkání prohrál jediné a dostal Spartu na třetí příčku se čtyřbodovou ztrátou na vedoucí Plzeň. V závěru podzimu už ale po vypršení výjimky na licenci jeho místo formálně zaujal asistent Zdeněk Svoboda.

"Toto řešení splňovalo všechny požadavky a mohli jsme v něm pokračovat. Zvolili jsme však řešení, které nám přijde logičtější," řekl Kotalík s tím, že předpisům ligy nebude odporovat, pokud Holoubek bude pokračovat v řízení týmu i na lavičce během zápasu.

"Řešili jsme to s licenčním manažerem i ředitelem ligy. Řídit tým na lavičce může kdokoli. Hlavní trenér, asistenti nebo trenér brankářů. V tom není žádný problém," dodal Kotalík.

Realizační tým Sparty kromě Požára rozšíří i dosavadní kouč nejmladšího sparťanského dorostu Petr Havlíček, který s Holoubkem už dříve spolupracoval. V týmu zůstávají i Zdeněk Svoboda a Stanislav Hejkal.

"Jelikož chceme uspět v Evropské lize s Rostovem, čeká nás náročný program. To znamená vyhodnocování soupeře, analýzy, cestování. Navíc jsou tam studijní povinnosti Davida Holoubka. Proto považujeme rozšíření realizačního týmu za nutné. Práce bude pro všechny dost," řekl Požár.

Rozšíření týmu kvituje i Holoubek. "Petr Havlíček přinese zkvalitnění tréninkového procesu a celého trenérského štábu. Prostor dostane. Je to prověřený trenér, prošel sparťanskou mládeží," řekl Holoubek. "Stejně tak se těším na spolupráci s Tomášem Požárem, protože to je člověk, který může Spartu posunout dál," dodal.

Požár: Chceme se opírat o práci dosavadního realizačního týmu

Nový hlavní trenér fotbalistů Sparty Tomáš Požár hodlá nadále maximálně využívat dosavadní realizační tým v čele s Davidem Holoubkem, který vedl letenský celek od konce září. Současný koučink Sparty bude podle něj hlavně týmovou prací.

"Chceme se opírat o práci dosavadního realizačního týmu. Chceme těžit z rozhodování a přemýšlení dosavadních trenérů. Věřím, že to bude týmová spolupráce a že bude úspěšná," řekl Požár na dnešní tiskové konferenci.

Už na podzim se jako sportovní ředitel podílel na přípravě A-týmu, nyní se oficiálně stává i hlavním trenérem, jelikož Holoubek k tomu nemá potřebnou licenci. "Přišlo nám to zcela logické řešení současné situace," připustil Požár, který byl i dosud Holoubkovým přímým nadřízeným.

Ke trojici dosavadních koučů Holoubek, Zdeněk Svoboda a Stanislav Hejkal navíc přibral i Petra Havlíčka, který vedl sparťanský mladší dorost. Celkem se tak budou kompetence dělit mezi pět trenérů.

"Jelikož chceme na jaře bojovat o titul a v Evropské lize o postup přes Rostov, čeká nás náročný program. To znamená vyhodnocování soupeřů, analýzy, cestování. Navíc jsou tam studijní povinnosti Davida Holoubka. Proto považujeme rozšíření realizačního týmu za nutné. Práce bude pro všechny dost," konstatoval Požár.

Za jeden z cílů si dal i zkvalitnění tréninkového procesu tak, aby v budoucnu Sparta lépe předcházela zraněním. Série zdravotních problémů postihla mužstvo letos na podzim, kdy v jednu chvíli bylo k dispozici jen deset zdravých hráčů prvního týmu.

"Zraněními jsme se při analýze podzimu zabývali velmi intenzivně a bylo to pro nás téma číslo jedna. Stav byl alarmující a zjišťovali jsme, proč to tak bylo. Zjistili jsme, že v určitých oblastech máme rezervy, na kterých chceme pracovat," popsal Požár.

Na začátku přípravy by však měla být k dispozici většina marodů včetně reprezentantů Josefa Šurala, Václava Kadlece a Lukáše Váchy. Na trávníku by 4. ledna měli chybět už jen dlouhodobě zraněný Martin Frýdek a také Tomáš Rosický. Největší hvězda týmu se má do přípravy zapojit jen o něco později.

"V úterý jsem měl s Tomášem příjemný rozhovor. Jeho stav vypadá velmi dobře. Máme konkrétní představy, jak by se měl jeho tréninkový proces vyvíjet. Nechci slibovat, že stihne už zápasy s Rostovem (v Evropské lize), ale máme z toho velmi dobrý pocit," dodal Požár.