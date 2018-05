Londýn - Novým trenérem fotbalistů Arsenalu, mezi které patří i brankář Petr Čech, se stal Unai Emery. Bývalý kouč Paris St. Germain nebo Sevilly nahradil Arséna Wengera, jenž po sezoně po dlouhých 22 letech v londýnském klubu skončil.

"Unai má za sebou skvělé výsledky, vychoval několik nejlepších evropských hráčů a hraje pohledným a progresivním stylem, který k Arsenalu perfektně sedí," uvedl na adresu šestačtyřicetiletého španělského kouče výkonný ředitel Arsenalu Ivan Gazidis.

Emery strávil poslední dva roky v Paris St. Germain, kde nedávno skončil poté, co s klubem vyhrál francouzskou ligu. V Lize mistrů s pařížským celkem letos došel do čtvrtfinále, zatímco loni sice vstoupil do osmifinále výhrou 4:0 nad Barcelonou, ale po debaklu 1:6 v odvetě s katalánským soupeřem vypadl.

Před příchodem do Paříže vedl Emery tři roky Sevillu a třikrát v řadě s ní vyhrál Evropskou ligu. Za sebou má také působení ve Spartaku Moskva, Valencii, Almeríi a Lorca Deportiva.

"Potvrdilo se to, o čem se již nějakou dobu spekulovalo. Dnes ráno jsme se o tom oficiálně dozvěděli od zástupců klubu. Unai Emery má za sebou skvělé úspěchy se Sevillou a PSG, tak doufám, že na ně naváže i s Arsenalem," uvedl Čech v prohlášení přes agenturu Sport Invest, která ho zastupuje.