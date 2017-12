Liberec - Fotbalisty Liberce povede trenér David Holoubek. Na lavičce nahradí Jindřicha Trpišovského, který se dnes stal koučem Slavie. Slovan o tom informoval na sociálních sítích. Sedmatřicetiletého Holoubka čeká druhé ligové angažmá, od září 2016 do letošního března vedl Spartu.

Holoubek u prvního týmu Sparty skončil i kvůli tomu, že neměl potřebnou licenci. Tu však v létě získal a nyní má vše potřebné k vedení ligového celku. Patří k mladým progresivním trenérům podobného ražení, jako byl Trpišovský, na jehož práci se v Liberci bude snažit navázat. V nejbližších dnech Holoubek představí i svůj realizační tým.

"Za mě slibuji, že se budeme snažit, abychom diváky bavili fotbalem, na hřišti působili jako tým a dosáhli co nejlepších výsledků," uvedl na klubovém webu nový liberecký kouč. "Nesmírně si vážím práce, kterou tu předvedl Jindřich Trpišovský. Kdyby on neodešel, tak já nepřicházím," dodal.

"Trenér Trpišovský tu se svým realizačním týmem odvedl velký kus práce. Teď se ale rozhodl přijmout nabídku Slavie a vedení našeho klubu jej, na základě dohody obou klubů, uvolnilo před vypršením smlouvy," konstatoval ředitel Slovanu Libor Kleibl.

Holoubek zná velkou část libereckého kádru. Hráči jako Matěj Pulkrab či Filip Havelka mu prošli rukama v mládeži Sparty, kde působil dosud. Oba fotbalisté pod jeho vedením nastupovali za áčko Sparty.

Na Letné prožil Holoubek křest ohněm, poté co loni v září nahradil Zdeňka Ščasného a spolu s dalšími asistenty vedl mužstvo během podzimu v době, kdy kádr trápila zdravotní krize. Přesto dokázal s týmem postoupit v Evropské lize ze základní skupiny na úkor velkých klubů Southamptonu a Interu Milán. Po nevydařeném vstupu do jara ve dvojici se sportovním ředitelem Tomášem Požárem byl ale odvolán a věnoval se studiu licence a práci s mládeží jako kouč týmu Sparty do 17 let.

Nyní přebírá Liberec, který je po podzimu překvapivě na čtvrtém místě tabulky pouhé dva body za druhou Slavií. Na jaře tak čeká Holoubka v novém angažmá boj o účast v evropských pohárech.

"Cítím, že nás zde čeká spousta práce ohledně skladby realizačního, potažmo hráčského kádru. Beru tuto možnost jako velký závazek a přijímám ji s respektem a pokorou," řekl Holoubek. "Vzal jsem to jako výzvu, za kterou majiteli moc děkuji. Přišlo mi to jako ocenění mé práce, kterou jsem dělal na Spartě. Těším se na novou výzvu v dospělém fotbale," doplnil.

První soutěžní zápas za Liberec ho čeká symbolicky právě na Spartě, kde se Slovan představí 17., či 18. února. "Na Spartě jsem byl přibližně třináct let. Věřím, že to pro mě bude krásný den s ještě hezčím závěrem," prohlásil Holoubek.