Praha - Trenér Karel Krejčí znal Františka Rajtorala od jeho čtrnácti let, o to těžší pro něj bylo vstřebat informaci, že bývalý fotbalový reprezentant v neděli spáchal v Turecku sebevraždu. I když ho během společných působení v Příbrami a Plzni poznal velmi dobře, nedovede si vysvětlit, co vedlo k tomu, že si v jednatřiceti letech vzal život.

"Pro mě to bylo šokující. Dozvěděl jsem se to, když jsem jel ze Sparty a manželka mi to volala do auta. I pro ni to byl šok, protože se známe i s celou Frantovou rodinou," řekl Krejčí v rozhovoru pro ČTK. "Chtěl bych vyjádřit upřímnou soustrast jeho rodině a všem jeho blízkým. Vůbec nevím, co za tím stojí. Fanda prodělal v průběhu posledních let únavové syndromy, takže psychika asi nebyla ideální. Ale pokud měl nějaký problém, dalo se to řešit jinak. Je ho obrovská škoda a těžko se mi hledají slova," dodal.

S Rajtoralem se poprvé setkal v roce 2000, kdy byl trenérem příbramské mládeže. "Poprvé jsem ho zaregistroval jako staršího žáka. Pak jsem ho vedl přes dva roky v dorostu. I když byl menšího vzrůstu, tak to nahrazoval fotbalovostí a chytrostí. Kamkoli jsme přijeli, tak upoutával pozornost odborníků. Bylo mi od začátku jasné, že z něj bude dobrý fotbalista. I doma byl dobře vedený. Pocházel ze skromnějších poměrů, o to víc pracoval. Kolikrát jsem ho musel z tréninku vyhánět, protože byl schopný být na hřišti až do večera," vzpomínal Krejčí.

Právě Rajtoral podle něj nepřímo stojí za tím, že v Příbrami v poslední době vychovali řadu fotbalových talentů. "Dlouho tam odchovanci neměli šanci se prosadit. V roce 2004 jsme ale jeli s mládeží na turnaj do Dubaje, kde jsme vyhráli jako vůbec první Evropané a Franta Rajtoral byl zvolen nejlepším záložníkem. Díky tomu se povedlo (prezidenta příbramského klubu) Jardu Starku přesvědčit, aby začal dávat prostor příbramským odchovancům. Díky Frantovi pochopil, že má v mládeži zajímavé hráče. Pak Příbram začala na mladé hráče více vsázet a dnes Příbram vychovala pro reprezentace řadu hráčů. A Fanda Rajtoral byl ten, co tu vlnu spustil," upozornil Krejčí.

Krátce po turnaji už byl Rajtoral v příbramském A-týmu a naskakoval do ligy. Svými výkony si už po půl roce řekl o přestup do Baníku Ostrava. "Já pak přešel do Plzně, a když byla šance získat Rajtorala z Ostravy, tak jsem byl jen pro, protože jsem s ním měl dobrou zkušenost. On pak byl u zrodu úspěchů Viktorky," připomněl Krejčí, že Rajtoral s Plzní získal čtyři ligové tituly a dvakrát hrál Ligu mistrů.

"Já ho ale vidím pořád hlavně jako toho mladého kluka, který fotbal miloval. Vybavuji si, že v dorostenecké lize jsme po jeho chybách inkasovali góly v závěrečných minutách. On mi to ale dokázal vždy vysvětlit, že se to snažil řešit konstruktivně i v riskantních prostorech. Ani jsem se na něj nemohl zlobit. Bylo vidět, že o tom přemýšlí, že je to chytrý kluk. Proto mě překvapilo, jakým způsobem to skončilo. Přitom to byl kluk, co to měl v hlavě srovnané," nechápal Krejčí.

Netroufá si odhadnout, co Rajtorala k rozhodnutí vzít si život vedlo. "Hlava je mocná čarodějka. Pamatuji si ho, když měl první únavový syndrom a začínal v podstatě od nuly. Pak to měl ještě jednou. Teď byl v Turecku sám, neměl se s kým vypovídat. Asi hrálo roli i to, že odtamtud musel odejít Dan Kolář. Možná měl nějaký zdravotní problém. Ale sáhnout si na život tímto způsobem, to mi přijde extrémní. Nedovedu si představit, co za tím je," dodal současný kouč reprezentační dvacítky.