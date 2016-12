Mladá Boleslav - U fotbalistů Mladé Boleslavi končí trenér Leoš Kalvoda. Vedení pátého celku prvoligové tabulky na jeho místo dnes jmenovalo dosavadního kouče reprezentační dvacítky Martina Svědíka, s kterým uzavřelo smlouvu do roku 2020.

Osmapadesátiletý Kalvoda na lavičce Mladé Boleslavi vydržel jen čtyři měsíce. V srpnu převzal tým po Karlu Jarolímovi, který odešel k národnímu celku, a podepsal s klubem smlouvu na dva roky.

Začal porážkou s Karvinou, ale následovalo sedm zápasů, v nichž Mladá Boleslav ztratila jen dva body a vyhoupla se do čela tabulky. Jenže posledních šest kol se Středočechům nepovedlo a získali v nich pouze tři body za tři remízy. Propadli se na pátou příčku, navíc se jim přestalo dařit i herně.

"Trenéru Leoši Kalvodovi, který v Mladé Boleslavi skončil vzájemnou dohodou po výsledkově nevydařeném závěru podzimní sezony, děkujeme za odvedenou práci v náročném období, kdy od našeho mužstva v rozehraném ligovém ročníku odešel trenér Karel Jarolím," uvedl ředitel klubu Michael Doležal. "Rozcházíme se v dobrém, naše pozice jsme si vzájemně vyjasnili na osobním setkání," dodal Doležal.

Spekulovalo se o tom, že by se do klubu mohl vrátit trenér Dušan Uhrin mladší, který na konci srpna skončil ve Slavii a od té doby je bez angažmá. Mladá Boleslav se však rozhodla pro Svědíka, který dělal Uhrinovi asistenta při angažmá v Dinamu Minsk v sezoně 2014/15.

"Boleslav jsem na podzim pozorně sledoval a byl jsem osobně na šesti zápasech. Nechci hodnotit, co se tu v závěru podzimu stalo, bylo by to nekolegiální, nějaký názor jsem si udělal. Ty dvě ztráty bodů v posledních vteřinách s Brnem a Příbramí ovlivnily celý výsledek podzimu. Být o čtyři body více, tak tu možná teď nesedím. Teď přicházím se svou vizí a myšlenkou, jak bych to chtěl dělat. Hlavní je pro mě týmový duch," dodal nový trenér.

Dvaačtyřicetiletý Svědík dosud v nejvyšší soutěži vedl jen Baník Ostrava. Předtím trénoval druholigové Pardubice. Od srpna 2015 působil u reprezentačních výběrů. Nejprve trénoval sedmnáctku, poté dvacítku a byl asistentem u jednadvacítky, která se probojovala na mistrovství Evropy.

"Příchod trenéra Martina Svědíka na boleslavskou lavičku není velkým překvapením, ale naopak logickým krokem. O jeho angažování jsme měli zájem již v létě, kdy se definitivně potvrdil odchod Karla Jarolíma k reprezentaci, ale tehdy jej vedení FAČR neuvolnilo. Jsem velice rád, že tentokrát vedení FAČR zájmu Mladé Boleslavi vyšlo vstříc," řekl prezident mladoboleslavského klubu Josef Dufek.

"Martin za rok a půl u národních týmů odvedl kus dobré práce. Pokud renomovaný klub, jakým je Mladá Boleslav, projeví zájem o našeho trenéra, musí to on samotný i my brát jako vyznamenání," řekl vedoucí sportovně-technického oddělení FAČR Michal Prokeš, který nyní bude za Svědíka hledat náhradu.

"Jsem vedení FAČR vděčný za možnost vést reprezentační výběry naší země. Byla to obrovská čest a zároveň práce, která mě po všech stránkách obohatila a rozšířila moje obzory. Nabídka z Mladé Boleslavi však byla velmi zajímavá a po delším zvažování jsem se rozhodl pro návrat do klubového prostředí. Vím, že bych si vyčítal, pokud bych tuto výzvu nevyslyšel," prohlásil Svědík.

Podruhé už si Svědík nabídku z Mladé Boleslavi utéct nenechal

Trenérem fotbalistů Mladé Boleslavi se Martin Svědík mohl stát už v srpnu, kdy ho vedení klubu chtělo jako náhradu za reprezentačního kouče Karla Jarolíma. Tehdy se však ještě rozhodl pokračovat u mládežnických reprezentací. Když ale nyní přišla nabídka nahradit Leoše Kalvodu, už si ji utéct nenechal.

"Už v létě jsem to zvažoval, ale to jsem ještě necítil, že bych chtěl u reprezentace skončit. Potřeboval jsem ten reprezentační nadhled ke svému vývoji a byly tam důležité akce, proto jsem se rozhodl počkat. Ale když přišla nabídka i teď, tak moje myšlení už šlo jiným směrem," řekl Svědík v dnešním rozhovoru s novináři.

"Práce u národního týmu je pocta, ale v mém kariérním posunu je logickým krokem jít trénovat mančaft s ambicemi na poháry. Tým, který má sportovní zázemí, je ekonomicky stabilizovaný a má velmi dobrý hráčský materiál. Takovou možnost jsem dosud v kariéře neměl a je to zase úplně jiná práce, na kterou se moc těším," dodal dvaačtyřicetiletý trenér, který dosud vedl jen Baník Ostrava a druholigové Pardubice.

V Ostravě vydržel rok a půl, než byl v prosinci 2014 odvolán i přesto, že tým byl tehdy na pátém místě tabulky. Nakonec skončila Ostrava třináctá a o rok později sestoupila.

"Tehdy to byl pocit křivdy, ale když si to zpětně vyhodnotím, tak mi to v další kariéře pomohlo. Hlavně tím, že jsem se dostal k reprezentacím. Baníku přeju, necítím proti němu žádnou hořkost," řekl Svědík.

Po Baníku ještě chvíli působil v Dinamu Minsk jako asistent Dušana Uhrina mladšího, který má k Boleslavi hodně blízko a spekulovalo se o tom, že i on by mohl Kalvodu nahradit.

"Vnímal jsem to poslední dva dny, kdy to proběhlo tiskem jako zaručená zpráva. S Dušanem jsem se od naší spolupráce potkal jen tady na utkání Boleslavi s Brnem a bavili jsme se spíše o rodinách než o fotbale. S ním ani s panem Kalvodou jsem místní poměry neprobíral, vše jsem konzultoval hlavně s asistentem Jirkou Saňákem, se kterým jsem spolupracoval u dvacítky," prohlásil Svědík.

Realizační tým zatím nemá v plánu výrazně měnit. "Chci s nimi nejdříve mluvit, pak si to budu vyhodnocovat. Záležet bude, zda jsou schopni plnit mé principy a zda se s tím chtějí ztotožnit. Pro mě je priorita vytvořit tu týmový duch. To se týká nejen hráčů, ale i lidí kolem. Bude to o nastavení principů a pravidel, které budeme chtít dodržovat. Na hřišti i mimo něj," uvedl Svědík.

Zakládá si na komunikaci s hráči. "Musí vědět, co chci hrát. A chci je přesvědčit o tom, že když budou plnit to, co já chci, tak budeme úspěšní. To je velmi důležité. Musíme mít týmový duch a jednotu. Bez toho se nehneme dál. Kladu důraz na náročnost, na pohyb bez míče a disciplínu. Každý by chtěl hrát krásný fotbal, ale také musí být účelný a efektivní, to je rozhodující," popsal svou filozofii.

"Hodně mě obohatila spolupráce s reprezentačními trenéry, jako jsou Kozel, Kotal, Suchopárek, a také poslední stáž na Juventusu. Odtamtud jsem si přivezl hodně myšlenek ohledně dodržování principů, které jsou zásadní pro chod mužstva. To ale samozřejmě neznamená, že budeme hrát jako Juventus," dodal s úsměvem.

Vedle snahy o postup do pohárové Evropy se hodlá zaměřit i na vývoj mladých hráčů Mladé Boleslavi. "Cíl je udělat pohárovou Evropu, ale také zapracovat mladé hráče do sestavy na takovou úroveň, aby se udrželi v mládežnických reprezentacích, což by mohl být ekonomický přínos pro klub. Bude mě zajímat spolupráce prvního mužstva s juniorkou a dorostem. Propojení s trenéry mládeže je pro mě také úkolem," řekl. "Dobře znám Takácse, Klobásu, Vejmolu a další místní talenty a vím, co od nich čekat a že jejich výkonnostní křivka může jít ještě nahoru," dodal.