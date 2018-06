Praha - Novým trenérem hokejové reprezentace se podle očekávání stal Miloš Říha starší. Ve funkci nahradí Josefa Jandače, který vedl národní tým uplynulé dvě sezony. Členové výkonného výboru Českého svazu ledního hokeje na dnešním zasedání zvolili Říhu jednomyslně. Devětapadesátiletý trenér podepíše se svazem dvouletou smlouvu.

Novým generálním manažerem bude někdejší vynikající útočník Petr Nedvěd, pro kterého to bude první funkcionářská zkušenost. Vystřídá Jiřího Fischera, který se podílel na tvorbě týmu pro mistrovství světa v Dánsku. Někdejší úspěšný obránce bude ale součástí i Říhova realizačního týmu, zřejmě jako skaut.

Videozáznam TK po jednání Výkonného výboru ČSLH:

"Jsem poctěn, že jsem tuto nabídku dostal. Je to vrchol, kterého může trenér dosáhnout. Abych se ale přiznal, tak už jsem nevěřil, že se tak někdy stane," řekl Říha na dnešní tiskové konferenci v Praze. Jeho jméno totiž bylo s reprezentací spojováno v minulosti již několikrát.

Říha ocenil práci svého předchůdce a uvedl, že by na ni chtěl v řadě věcí navázat. "Myslím si, že mu trošku něco chybí, ale udělal neskutečnou práci. Nastolil trenérskou školu, teorii má perfektně zvládnout. Trošku mu jen chybělo štěstíčko s mužstvem, trenérský nadhled, ale uznání musí přijít. Jeho dvouletá práce měla smysl," uvedl Říha, který chce stejně jako Jandač zapojovat do týmu mladé hráče.

V příštích týdnech bude Říha intenzivně pracovat na složení realizačního týmu, který by měl být stejně jako dosud široký. Jeho součástí by měl být vedle Fischera například Robert Reichel. "Zatím jsem oslovil šest lidí a jen jeden odmítl," prozradil Říha s tím, že na intenzivní jednání čekal do svého jmenování.

Jeho úkolem bude ukončit čekání na medaili z vrcholné akce. Na mistrovství světa získali čeští hokejisté naposledy bronz v roce 2012. Na olympiádě se národní tým prosadil mezi nejlepší v Turíně 2006, kdy byl rovněž třetí. Ve Vancouveru, Soči ani letos v Pchjongčchangu medaili hokejisté nezískali.

"V posledních třech letech se nám na vrcholných akcích dařilo ve skupinách a vždy jsme skončili první nebo druzí. Chtěli bychom, aby na to Miloš Říha se svým týmem navázal a pak ještě vyhrál zápas, na který dlouho čekáme," řekl Král a poukázal na fakt, že od nového trenéra očekává ukončení medailového půstu.

Hlavními kandidáty na uvolněné místo po Jandačovi byli původně Martin Straka a Libor Zábranský. Majitelé a šéfové plzeňského klubu respektive mistrovské Komety Brno však nabídku převzít reprezentaci odmítli. Prezident hokejového svazu Tomáš Král následně oslovil trojici Filip Pešán, Říha a Václav Varaďa.

Zatímco Pešán i Varaďa jsou v současnosti smluvně vázáni v klubech, Říha je bez angažmá a může se reprezentaci věnovat na plný úvazek. Naposledy vedl Slovan Bratislava, ve kterém skončil loni v říjnu. V Kontinentální lize trénoval také ruské kluby Chimik Voskresensk, Spartak Moskva, Petrohrad, Omsk a Atlant Mytišči, který dovedl v roce 2011 do finále. V české extralize trénoval Pardubice, Karlovy Vary nebo Spartu.

"Většina členů výkonného výboru trvala na tom, nebo dávala velký důraz, že jsme se před třemi lety rozhodli, že chceme, aby trenér národního týmu byla funkce na plný úvazek," vysvětlil Král. Další kandidát Pešán má navíc podle svazových funkcionářů ještě čas, Varaďa bude zase působit u dvacítky.

Šestačtyřicetiletý Nedvěd nemá za sebou v hokeji manažerské zkušenosti, ale v NHL odehrál přes tisícovku zápasů. "Je to pro mě obrovská čest a pocta. Doufám, že českému hokeji jako celý realizační tým něco vrátíme a také ho vrátíme tam, kam patří. Pevně věřím, že se zase začneme vracet s medailemi," prohlásil Nedvěd.

Rozdělení kompetencí neřeší. "Nejdůležitější je spolupráce. S Milošem už jsme seděli, nějakou vizi máme a v té chceme také pokračovat," zdůraznil Nedvěd.