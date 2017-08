Londýn - Podobně jako oštěpařka Barbora Špotáková před svým závodem měl i trenér Jan Železný před finále oštěpařů zvláštní pocit. Tušil, že závod dobře dopadne. Nakonec jeho svěřenci Jakub Vadlejch a Petr Frydrych nestačili jen na Němce Johannese Vettera a ziskem dvou medailí v jednom závodě prakticky splnili Železnému sen.

Vadlejch i Frydrych mívali problémy prodat na velkých akcích, co umějí. Ale to se změnilo. "Prostě si věřili. Najednou ten zlom přijde a ten člověk ví, že na to má, a je v takové euforii," řekl Železný. Také jeho po celý den provázel zvláštní pocit. "Byl jsem nervózní už na hotelu, ale tak zvláštně nervózní, říkal jsem si: 'To bude dobrý.'," vyprávěl.

Uklidnilo ho, jak si jeho svěřenci vedou při rozhazování. Ale při samotném finále pak Železný v ochozech trnul. "Nebyl jsem klidnej, protože jsem cítil, že na to mají, ale říkáte si: 'Pořád se něco může stát.' Röhler kdyby nedělal takové technické chyby, tak hodil za 90," popisoval.

Vadlejch se na stříbrné příčce držel takřka devadesátimetrovým hodem od druhé série, Frydrych na medaili úspěšně zaútočil závěrečným pokusem. "Já pořád věřil, že to ještě tím posledním může hodit, protože jak říkám: 'Petr je buď nahoře, nebo dole.' V sobotu byl nahoře," řekl trojnásobný olympijský vítěz a světový rekordman.

Není mu líto, že Vadlejchovi chybělo šestnáct centimetrů ke zlatu. "Samozřejmě, že se říká, že vítěz bere všechno, ale tohle byl můj sen, aby byli na bedně dva. Ještě větší je sen, aby tam byli tři, ale to je už opravdu velký sen. Ale člověk musí snít. A ukázalo se, že ani ti Němci nejsou až tak neprůstřelní," dodal Železný.

Psycholožka naladila oštěpařům mysl a pak jejich úspěch oplakala

Sportovní psycholožka Zdeňka Sládečková naladila českým oštěpařům mysl na medailovou notu a pak jejich úspěch na mistrovství světa v Londýně oplakala štěstím. Jakuba Vadlejcha učila brzdit, aby byl uvolněnější, v Petru Frydrychovi probouzela bojovníka.

Sládečková učí sportovce pracovat s psychikou, aby na tom nedůležitějším závodě předvedli ten nejlepší výkon. Sama po dvojnásobné medailové radosti ve finále oštěpařů emocím podlehla a dlouho nemohla zastavit slzy. "Jsem absolutně šťastná. Já to tak těm klukům přeju, oni na to tak dlouho čekali a ti, co s nimi nebyli v zákulisí jako já, ti neviděli, co všechno do toho museli dát své krve, svého úsilí, své energie," vyprávěla, když se trochu uklidnila.

Trenér Železný ji chválil za to, jakou práci odvedla za poslední rok s Vadlejchem. Musela ho brzdit v jeho úsilí a touze po úspěchu. "Lidé, co sami sebe jakoby moc zmáčknou, tak jakoby sami sebe ukřižujou. A já jsem mu musela vtloukat do hlavy: 'Na pohodu, na pohodičku, je to pro radost. Prostě si to užívej.' A on opravdu to začal takhle brát a učit se to nechat na volno. A v tu chvíli to prostě všechno jde nádherně," vysvětlovala.

Ve Frydrychovi bylo zase potřeba probudit bojovníka. "On vždycky potřebuje nějaký moment, který ho trochu hecne. Potřebuje v sobě probudit ten oheň, ten plamen. A zřejmě ten závod, který ho sem posunul, tak ho nakopnul, protože byl úplně klidnej, úplně v pohodě, úplně akorát," doplnila.

S oběma oštěpaři mluvila ještě dopoledne před finále. A když odcházeli na závod, řekla jim jen, že jsou silní a že se jde bojovat. Oba nakonec vybojovali svou první velkou medaili, Vadlejch stříbro a Frydrych bronz. Jaké budou oslavy, Sládečková bezprostředně po závodě nevěděla. "Ale asi budu ještě chvíli brečet," dodala.