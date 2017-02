Mnichov - Když trenér Arséne Wenger sledoval fotbalisty Arsenalu v závěrečných minutách při prohře 1:5 na hřišti Bayernu Mnichov, prožíval noční můru. Jeho svěřenci totiž neměli čím německému celku konkurovat a jsou tak na pokraji dalšího vyřazení už v osmifinále Ligy mistrů.

"Rozhodující byl třetí gól Bayernu. Po něm jsme byli mentálně dole. Posledních 25 minut bylo pro nás noční můrou. Neměli jsme na domácí vůbec žádnou odpověď," hodnotil Wenger na tiskové konferenci.

Arsenal přitom neměl zápas špatně rozehraný. Sice prohrával po gólu Arjena Robbena, ale Alexis Sánches brzy srovnal dorážkou vlastní neúspěšné penalty.

Jenže krátce po poločase musel vystřídat zraněný stoper Laurent Koscielny a Bayern toho hned po čtyřech minutách využil gólem Roberta Lewandowského. Navíc za další tři minuty přidal třetí gól Thiago Alcantara a soupeře zlomil. Arsenal pak inkasoval ještě dvakrát.

"Byl to zvláštní zápas. V první půli jsme hráli dobře a mohli jsme jít i do vedení. Ale odchod Koscielného se na nás hodně podepsal. A když dostal tým dva góly během tří minut, šel mentálně dolů. Bylo pro hráče těžké to spolknout," řekl francouzský kouč.

Nevydařený středeční zápas hodlá podrobně rozebrat. "Tak extrémně špatný výsledek je kombinací mentálních a organizačních problémů. Do těch dvou gólů jsme zápas kontrolovali dobře," dodal Wenger.

Debakl Arsenalu ještě více podnítil názory, že by Wenger po 21 letech měl v roli kouče skončit. Tvrdí to i klubové legendy, které hrály v nejúspěšnější Wengerově éře. "Mrzí mě vidět ho v této pozici, protože vím, jakou má vítěznou povahu. Myslím si, že si je vědom toho, že to už nefunguje a že není pro tým inspirací. Nikdy jsem ho neviděl takového jako nyní," prohlásil bývalý obránce Lee Dixon, který pod Wengerem odehrál šest sezon.

"Zasloužil by si odcházet jako vítěz, ale sám sobě dluží současnou situaci změnit a nehledat pomoc jinde, zatímco bude problémy zahrabávat pod trávník. Myslím, že nastal čas odejít," dodal Dixon.

Podobně to vidí i druhý nejlepší střelec v historii Arsenalu Ian Wright či stoper Martin Keown. "Arséne je jako můj fotbalový otec, jako moje rodina. Proto mě nikdy nenapadlo, že to budu muset přiznat, ale nyní je na dně. Je to inteligentní muž a sám to ví," řekl Keown, který s Arsenalem slavil v roce 2004 poslední ligový titul.

Výhra 3:1 není dostatečná, míní Zidane po prvním osmifinále

Ačkoli fotbalisté Realu Madrid v úvodním duelu osmifinále Ligy mistrů porazili doma Neapol 3:1, trenér Zinedine Zidane považuje středeční výhru za nedostatečnou. Tvrdí, že podle vývoje utkání měli vybojovat vyšší rozdíl ve skóre. Takto čeká Real ještě těžká odveta.

"Je to spravedlivý a dobrý výsledek, ale pro nás není dostačující. Nezaručuje nám postup. Čeká nás ještě těžká odveta, ve které budeme trpět, ale budeme se snažit využít svůj náskok," řekl Zidane na tiskové konferenci.

Že Real čeká v Neapoli bojovná atmosféra, potvrdil i kouč italského týmu Maurizio Sarri. "Nepochybuji o tom, že naši fanoušci vytvoří na stadionu peklo. A o to větší, kdyby se nám povedlo vstřelit první gól," připomněl Sarri, že Neapoli stačí k postupu i výhra 2:0.

Zidana nejvíce mrzel zbytečně inkasovaný gól od Lorenza Insigneho, který v 8. minutě využil rozhozené obrany Realu a špatného postavení gólmana Navase a střelou ze 35 metrů zařídil vedení italského celku. Real pak musel skóre otáčet.

"Takový je někdy fotbal. Hráli jsme od začátku velmi dobře, s velkou intenzitou, ale soupeř nám dal přesto gól. Tam jsme to trochu nezvládli. Ale brzké vyrovnání nám pomohlo se vzpamatovat," ocenil Zidane gól hlavou Karima Benzemy. "Ukázal velký charakter v kritický moment," dodal.

Po změně stran pak zařídil vedení Toni Kroos, který si naběhl do vápna na zpětnou přihrávku Cristiana Ronalda. Třetí gól přidal parádní střelou Casemiro. "Toni se často drží mimo vápno, ale bavíme se o tom, že má na to více nabíhat do vápna. Může dávat více gólů z těchto pozic. Mám z něj radost," prohlásil Zidane.

"Odehráli jsme výborný zápas. Netuším, jestli nejlepší za poslední dobu, ale byl opravdu povedený, s velkým nasazením a koncentrací. To si musíme zapamatovat a hrát takto neustále," dodal kouč Realu.