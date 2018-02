Praha - Zkušený trenér František Výborný viděl na vystoupení českého hokejového týmu v Pchjongčchangu především pozitiva. Líbila se mu soudržnost mužstva a od samého začátku jeho obrovské odhodlání ukončit čekání na medaili. Mrzelo ho, že tato touha nebyla naplněna, hráči si podle něho cenný kov za své výkony zasloužili.

"Někdo to třeba snižuje, že bez NHL to nebylo ono, slyšel jsem už v tomto ohledu různě podivné řeči, ale medaile z olympiády je pořád medaile z olympiády. A bylo dobře vidět, jak hrozně moc ji kluci chtěli, od začátku to z nich čišelo. Určitě bych z toho nedělal tragédii, že ji nemají, ale je to hrozná škoda, protože si myslím, že by si ji moc zasloužili," řekl ČTK Výborný.

Bronz by měl podle kouče pražské Sparty svou cenu. "Vím, jak jsem byl tehdy šťastný za (syna) Davida, když z Turína přivezli placku, právě tu bronzovou," připomněl čtyřiašedesátiletý Výborný poslední českou medaili, na kterou hokejisté pod pěti kruhy dosáhli před 12 lety.

"Je mi jasné, jak ohromné zklamání to pro ty kluky je, ta šance třeba nemusí už nikdy přijít. Moc jsem jim medaili přál. Všichni dělají maximum pro úspěch, a jestli se to povede, to je pak mnohdy o těch nejmenších detailech, jak moc vyrovnaná špička je. Stačí se podívat na Švédy nebo Finy, kteří zůstali úplně mimo první čtyřku. Pavel Francouz to však vystihl pěkně, když řekl, že čtvrté místo není úspěch, protože na čtvrté týmy nikdo nevzpomíná," uvedl Výborný.

Za dvě porážky v duelech s ruským výběrem a s Kanaďany, jež rozhodly o tom, že se družina vedená koučem Josefem Jandačem vrátí bez medaile, tým ani v nejmenším nezatracoval. "Byly to naprosto vyrovnané zápasy. S Ruskem bylo vidět, že si kluci věří a chtějí hrát to finále, čišelo to z nich na první pohled. Bylo to hrozně vyrovnané, bohužel sám z naší trenérské zkušenosti vím, jak je šílený, když dostanete takové dva slepené góly krátce po sobě a pak se do toho sami nemůžete dostat zpátky vstřeleným gólem," uvedl Výborný.

V duelu o bronz pomohl z jeho pohledu Kanadě lepší pohyb. "Naše kluky pak trošku svazovalo, že byli minus dva góly. Kanada pak skvěle využila toho, že my jsme se snažili tlačit a dohánět, i když mi přišlo, že když jsme se potom přiblížili na 2:4, tak se Kanaďani o výsledek trošku báli. Myslím, že pátý a šestý gól to všechno rozhodly, jinak mohli kluci dovést ten zápas ještě klidně do prodloužení."

Výborný si nemyslí, že by český hokej v některém ohledu výrazně zaostával. "Furt se mluví o koncovce, přitom na Euro Hockey Tour jsme dávali v přesilovkách hodně gólů, tady to tak nešlo. Jinak to bylo defenzivně i takticky dobře, byla tam střelba od beků, hráli jsme aktivně, clonili před bránou," vypočítal Výborný.

"Snad ještě jedna věc nám trochu chybí - takový ten hlad jednotlivých hráčů po gólech. Kanada je v tomhle pořád o něco vepředu, že to vezmou mnohdy na sebe. Ale myslím, že zase třeba Martin Růžička nebo Roman Červenka tohle umí také," poznamenal Výborný.

Líbilo se mu, jak byl tým poskládaný. "Z kluků, na nichž bylo patrné, jak moc uspět chtějí. Tvořili jednu soudržnou partu, myslím, že to byla dobrá mozaika. I tím, že se do mužstva dostali kluci z takové té druhé a třetí vlny. Některé z nich znám dobře, protože jsem je vedl, takže vím, jak moc si takové akce vážili, že dostali příležitost," řekl.

Individuality nechtěl příliš vyzdvihovat. "Základem byl gólman Pavel Francouz, moc se mi líbil Vojta Mozík v obraně, Roman Červenka hrál skvěle, 'Mertlik' (Tomáš Mertl) mě příjemně překvapil, na Michalu Řepíkovi je vidět, jak moc chce vyhrávat. Také Martin Růžička do toho skvěle zapadl, takhle bych mohl jmenovat dál a dál," poznamenal Výborný.

"A Martin Erat byl skvělý lídr, to je moc důležité tam někoho takového mít. Plejer, kterého ostatní uznávají a jehož slovo platí, taková ta pomocná ruka trenérů. I když nebodoval, hrál výborně," ocenil Výborný.