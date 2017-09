New York - Tenistka Petra Kvitová na US Open ukázala, že by mohla znovu myslet na velký titul. Její trenér Jiří Vaněk byl po prohře ve čtvrtfinále v New Yorku s Venus Williamsovou optimistický.

"Doufejme, že ji to bude motivovat, protože je to skvělá hráčka. Myslím, že další velká vítězství má před sebou, když bude pokračovat tímhle stylem," řekl Vaněk, který vedl dvojnásobnou wimbledonskou vítězku na osmém turnaji.

Kvitová v úterním utkání vzdorovala domácí Venus Williamsové a na dvorci Arthura Ashe nakonec prohrála za dvě a půl hodiny 3:6, 6:3 a 6:7. Trenér hráčku tradičně potkal v posilovně. "Nerozebírali jsme to. Vyšlapala se na kole, protáhla se. Nejdřív se s porážkou musí vyrovnat sama. Je mi jí líto, dala do zápasu všechno a o kousek nevyšel. Až se z toho vyspíme, řeknu jí: Pořád to v tobě je," uvedl Vaněk.

S Kvitovou je od loňského prosince, ale jejich spolupráci odložilo prosincové přepadení tenistky a následná operace pořezaných prstů levé ruku. Na okruhu se znovu objevila až v květnu na French Open a teď hrála osmý turnaj.

Před US Open se Kvitové na americké šňůře nedařilo. Až v New Yorku hrála dobře a porazila i Španělku Garbiňe Muguruzaovou. "Petře to ukázalo, že má tenis pořád v sobě. Od zranění se tady přiblížila nejvíc své bývalé hře," mínil Vaněk.

Litoval, že bitva s Venus Williamsovou těsně nevyšla. "V závěru chyběla trocha štěstí, ale také potřebuje víc otevřít nátlakovou hru. Chyběl tam asi odvážnější úder, ale jinak jsme rádi, jak to zvládla a bojovala do posledního míče," řekl kouč.

Trošku mu zatrnulo v prvním setu. Kvitová vedla 3:1, ale pak ztratila pět her v řadě. "Vzalo to strašně rychlý sešup, Peťa od té chvíle udělala jen pět balónů," řekl a ocenil bojovnost, s níž se dostala zpátky do hry ve druhém setu, který získala.

Ve třetí sadě Kvitová vedla 3:2 a podávala. Měla při svém servisu náskok 30:0, přesto o podání přišla. "To byl klíč k zápasu. V tu chvíli byla lepší, a kdyby si podání podržela na 4:2, mohlo být mnohem veseleji," řekl Vaněk.

Williamsová zahrála koncovku výborně. Zvládla i dlouhý game za stavu 4:4, který několikrát zachránila tvrdým servisem. "Letěly okolo dvou set kilometrů jako u chlapů. Jak znám Venus, tak je schopná občas něco v koncovce pokazit. Dneska jí ale musím vyseknout poklonu. Šla si za vítězstvím trošku víc," řekl Vaněk.