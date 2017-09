New York - Nebyl to od tenistky Petry Kvitové ještě exceletní výkon, ale už se mu hodně blížil. Trenér Jiří Vaněk by klidně bral, kdyby takhle hrála pořád dál. Češka dnes na US Open za pomoci skvělého servisu vyřadila Francouzku Caroline Garciaovou a postoupila do osmifinále.

"Takový výkon jako dneska, nechci říkat, že byl excelentní, ale takový bych si představoval pořád," konstatoval Vaněk. Kvitová zvítězila 6:0 a 6:4, Garciaovou nutila kazit, sama zbytečně nechybovala a pomáhala si podáním.

"Chtěl bych Petru pochválit, jak to udržela v hlavě. Celý zápas neměla výkyvy, což bylo strašně důležité," ocenil Vaněk. Dodal ale, že na osmém turnaji po návratu na kurty po vážném zranění ještě Kvitová není v bývalé formě. "Je brzo říkat, jestli už je zpátky jako hráčka, kterou bývala. Na to je čas. Ať si to užívá," řekl.

Kvitová patří k agresivním tenistkám a ráda soupeřky zasypává vítěznými míči. To s sebou přináší i časté chyby, ale proti Garciaové jich udělala jen 14 a naopak nechala Francouzku, ať posílá míče do autu. "Během zápasů v Americe si to sedalo, sama se občas hledala. V některých zápasech možná zbytečně bláznila a snažila se to urážet z prvního balonu. Dneska se přesvědčila, že když výměnu udrží, hraje aktivně a necpe to tolik k lajnám, tak je nepříjemná hráčka a stačí to," řekl Vaněk.

Ve všech třech zápasech na US Open Kvitová dobře podávala. Proti Garciaové zabrala vždy v důležitém momentu. "Je to v sebedůvěře," naznačil Vaněk, že pomohla výhra v prvním kole nad Srbkou Jelenou Jankovičovou. "Trefila jeden dva servisy a zjistila, že se nemusí ohlížet, kdo stojí na druhé straně."

Zvláště sebedůvěra je u Kvitové důležitá. A zdá se, že dvojnásobná vítězka Wimbledonu v New Yorku našla o kousek víc víry sama v sebe. "Lidi okolo můžou říkat, věř si, ale pokud to nepřijme v hlavě, tak s tím nic nezmůžete. Každé vítězství pomáhá, že je na správné cestě zpátky. Věřím, že to v ní je a je jen otázka času, kdy se to projeví a kdy to přijde. Doufám, že si začíná víc a víc věřit," řekl Vaněk.

Kvitová po návratu na kurty získala titul na trávě v Birminghamu, jinak nezvládla vyhrát dva zápasy po sobě. Až nyní. "Tohle je dosud nejpovedenější turnaj, když nebudeme brát Birmingham, protože tráva je specifická. Tady je to víc o celkovém tenisu a jsem rád, že to je na grandslamu," těší Vaňka.

Po Wimbledonu si trenéři s Kvitovou sedli a probrali výhled na zbytek roku. "A řekli si, že letošní sezonu bereme jako zkoušku," řekl Vaněk s tím, že po US Open by měla Kvitová hrát v Tokiu, Wu-chanu, Pekingu a asi v Tchien-ťinu. "Pak se zkusíme dobře připravit na další sezonu," řekl bývalý kouč Karolíny Plíškové.

V New Yorku ale Kvitová ještě nekončí. Má před sebou osmifinále a v něm možná světovou trojku Garbiňe Muguruzaovou ze Španělska. "Každým zápasem se Petra zlepšuje, ale každý zápas je pro nás něco nového. Nevíme, co bude, jak se bude cítit, jak bude tělo reagovat, ale zatím se cítí dobře. Třeba další zápas předvede aspoň takovýhle výkon, a když ne, tak se z toho nestřílí," řekl Vaněk.