Uherské Hradiště - Navázat na slibný trend z jarního období chtějí v novém ligovém ročníku fotbalisté Slovácka. Dvanáctý tým uplynulé sezony si nedává konkrétní cíl na umístění. Přáním klubového vedení je přilákat diváky do hlediště atraktivní hrou.

"Náš aktivní fotbal se pokusíme vylepšit důrazem a agresivitou v defenzivní činnosti," uvedl na dnešní tiskové konferenci trenér Stanislav Levý, který se po letních hráčských obměnách snaží poskládat konstruktivní tým.

Novými tvářemi ve Slovácku jsou obránci Jan Juroška z Dukly Praha, Josef Divíšek z Příbrami, záložníci Jakub Petr z Olomouce, Patrik Hellebrand ze Zlína a Tomáš Vasiljev ze Znojma. Kádr naopak opustili Eldar Čivič do Sparty, hostování ukončili Benjamin Tetteh, Juraj Chvátal a po vypršení smlouvy zamířil Francis Koné do Brna.

"Nechtěl bych mluvit o posílení týmu. Odešli čtyři hráči, naší povinností bylo nahradit tuto ztrátu. Noví hráči jsou až na Petra a Divíška fotbalisté, kteří mají teprve kariéru před sebou. Mají malé zkušenosti. O posilách by se dalo mluvit, pokud naskočí do základní sestavy," řekl Levý.

Po návratu Baníku Ostrava se Sigmou Olomouc a výrazném posílení zejména Slavie a Sparty očekává mnohem náročnější ligový ročník. "Jdeme do boje oproti finančně movitějším soupeřům s holýma rukama. Ale budeme bojovat," slíbil Levý.

Slovácko má stabilizovaný rozpočet. "Klub máme takto finančně nastavený. Majitel se nenechá vyprovokovat bláznovstvím. Podmínky máme slušné. Bereme výzvu popasovat se s nejlepšími kluby," poznamenal ředitel Petr Pojezný. Otázku případného dalšího posílení kádru nechal otevřenou. "Máme prostor na řešení. Uvidíme, jaké možnosti se naskytnou po začátku sezony. Nebráníme se nějakému novému jménu, ale současný kádr je připraven do ligy dobře vstoupit," je přesvědčený Pojezný.

V přípravě Slovácko odehrálo devět utkání. Ve čtyřech zvítězilo, z posledních šesti duelů ale porazilo pouze Dinamo Záhřeb a remizovalo s Hapoelem Akka. Podlehlo Skalici, Ostravě, AS Řím a v generálce Karabüksporu 0:1.

"Zápasy s těmito top týmy jednoznačně potvrdily současný trend, který je založen na rychlosti, fyzické připravenosti. A maximálně dvou až třech kontaktech s míčem. Na víc není čas. Hráči, kteří sbírají zkušenosti, viděli, co jim ještě chybí," poznamenal Levý.

Momentálně ho trápí zranění stoperů. Tomáš Rada a Tomáš Břečka mají bolavá kolena, Pavel Tkáč s poraněným kotníkem k hernímu soustředění neodjel. "Na tomto místě musel alternovat Šimko. Ale věřím, že se do začátku ligy některý ze stoperů dá do pořádku. Vědět to budu až po pátečním posledním tréninku," dodal Levý.

Do ligy vstoupí Slovácko v sobotu domácím zápasem s Jabloncem.