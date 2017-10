Praha - Trenér Jaroslav Šilhavý připustil, že po nedělní domácí porážce 1:2 s Libercem, která byla po 36 zápasech jeho první ligovou prohrou na lavičce slávistických fotbalistů, téměř nespal. Červenobílí po jedenácti kolech ztrácejí na vedoucí Plzeň jedenáct bodů a zkušenému kouči je jasné, že jeho svěřenci budou mít v blížícím se šlágru na půdě první Viktorie poslední šanci, jak ještě oživit naděje na obhajobu titulu.

"Moc dobře se mi nespalo, skoro jsem nespal. Pořád se mi to honilo v hlavě. Pocity nebyly úplně ideální, ale věřím tomu, že čas zhojí všechny rány," řekl dnes novinářům Šilhavý.

Nečekal, že první ligovou porážku od jeho příchodu k mužstvu vloni v září utrpí Slavia jen tři dny po cenné remíze 2:2 v Evropské lize na půdě favorizovaného Villarrealu. "Zrovna to přišlo v tenhle okamžik, kdy jsme přijeli z Villarrealu, kde jsme se radovali. A najednou za dva dny je to všechno jinak," posteskl si Šilhavý.

O zápase s Libercem po jeho skončení dlouho přemýšlel. "Ze všech stran jsem na to koukal. Způsob hry, sestava, jestli byla správná. Taktika na zápas. Pak samozřejmě i to, že jsme se vrátili z Villarrealu v pátek. Neproměněné šance. Všechno jsem to hodnotil, co se promítalo do výkonu, který jsme podali," uvedl Šilhavý.

"Zápas nebyl na to, abychom ho prohráli, vzhledem k průběhu. I když Liberec hrál velmi dobře, byl dobře připravený. Přesto v prvním poločase dali z jedné akce gól, tak to bývá. V druhém poločase jsme mohli vyrovnat, pak už jsme hráli na riziko a Liberec nakonec dal druhý gól," uvedl Šilhavý.

Jeho svěřenci už ve středu hrají zápas domácího poháru v Jihlavě, takže na porážku mohou rychleji zapomenout. "To je nejbližší krok, který musíme udělat. I v poháru máme ty nejvyšší ambice. Člověk na to musí hned zapomenout a musí myslet na další zápas," konstatoval Šilhavý.

Za dvě kola 5. listopadu pak čeká jeho tým ligový šlágr v Plzni, který zakončí sérii sedmi zápasů ve 22 dnech. "Je to vlastně poslední zápas těchto sedmi těžkých utkání v krátkém sledu. Hrajeme s Villarrealem a pak hned v neděli v Plzni. Tam se ještě napoví, kam můžeme sahat. Když se vyhraje, bude ještě taková jiskřička naděje. Když to nezvládneme, bude konec v boji o první místo," připustil Šilhavý.

"Plzeň to dobře nastartovala. Udělala změn v kádru nejmíň v porovnání s námi nebo se Spartou. Je vidět, že jim to jde k duhu. To, že se jim tolik nedaří v Evropské lize? Nevím, jaké mají priority. Motivace v podobě mistrovského titulu je daná, vítěz půjde rovnou do skupiny Ligy mistrů. To je veliký cíl klubů, i náš samozřejmě. I když teď se nám to hodně vzdálilo a hodně jsme do Plzni usnadnili tím, že ztrácíme. Ať už my nebo Sparta," dodal Šilhavý.