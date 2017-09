Praha - Trenér Jaroslav Šilhavý věří, že výhra 1:0 v úvodním utkání skupiny Evropské ligy nad Maccabi Tel Aviv pomůže slávistickým fotbalistům do nedělního ligového derby se Spartou. Vzhledem k blížícímu se šlágru dnes šetřil některé stabilní členy základní sestavy, ale odmítl, že by to znamenalo, že v dalším průběhu sezony bude některé hráče využívat na ligu a jiné na evropský pohár.

"Jsme rádi, že se nám podařil takový vstup do skupiny. Přáli jsme si vítězství, to se nám podařilo. Věřím, že to vítězství i s nulou bude do dalších zápasů zvýšená motivace. Hned za pár dnů máme derby, tak věřím, že i ta atmosféra, která teď tady po výsledku bude, nám do neděle pomůže," řekl na tiskové konferenci Šilhavý.

"Myslím, že derby bude těžší zápas než dnes. Bude asi bouřlivější, bude tu víc lidí. Ale nemyslím si, že to bude rozhodující zápas. Jestli vyhraje ten, nebo onen," dodal Šilhavý.

Proti Maccabi nasadil hráče, kteří v předchozím průběhu sezony tolik nenastupovali. "Derby hrálo při skládání sestavy velkou roli, skoro tu největší. Takto jsme zariskovali, i když to je možná silné slovo. Hráči, kteří dnes hráli, mají svou velkou kvalitu," uvedl Šilhavý.

"Někteří dlouho nehráli, Přema Kovář chytal takový velký zápas po dlouhé době, Deli pro zranění dlouho nehrál. Také Sýkora, nebo Hromada, na hrotu Necid. Jsem rád, že to takhle zvládli," dodal Šilhavý.

Dnešní rotace sestavy podle něj neznamená, že by ligu a evropský pohár hráli jiní hráči. "Bude to podle momentální formy. Určitě to nebude tak, že by jedna sestava hrála ligu a druhá poháry. Že by třeba někdo v Evropské lize nenastoupil, to vůbec ne. Jsou to velké zkušenosti. Teď v tom hrálo velkou roli derby," upozornil Šilhavý.

"Hráči mi hlavu nezamotali, jsem rád, že máme takový výběr. Zápasů je hodně, hrajeme derby, pak ve středu domácí pohár, pak ve Zlíně a pak Astana. Věřím, že všichni budou zdraví a budeme to takhle rotovat dál," doplnil Šilhavý.

Soutěžní premiéru v této sezoně si odbyl brankář Kovář. "Chceme, aby i dvojka měla herní zatížení. Někdy se to řeší juniorkou, ale to není ono, český pohár někdy také ne. Navíc Laštůvka měl minulý týden zdravotní problém, vypadalo to, že nebude moci nastoupit. Tak za mnou Radek Černý s Milanem Veselým (trenéři brankářů) přišli, co bych na to říkal, že by chytal Přema. Souhlasil jsem. Jsem rád, že vychytal nulu," uvedl Šilhavý.