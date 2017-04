Praha - Trenér fotbalistů Sparty Petr Rada spekulace médií, podle nichž už vedení klubu začalo v zahraničí hledat nového kouče pro příští sezonu, neřeší. Myslí jen na nedělní ligový zápas s vedoucí Plzní, ve kterém chce odčinit ostudnou prohru s Jihlavou.

"Nevím, o co bojuju. Mám ve Spartě smlouvu na dobu neurčitou, stejně jako ji tady měl každý trenér," řekl Rada na dnešním setkání s novináři. "Nemám v hlavě to, že bych hrál o budoucnost. Snažím se, abychom zvládli posledních šest kol," uvedl osmapadesátiletý kouč.

Dobře ví, že se současným stavem nemůže být vedení spokojeno. Spartě patří v tabulce až třetí místo, na druhou Slavii ztrácí dvanáct a na první Plzeň třináct bodů. "Sparta musí, nebo by měla, hrát každý rok o titul. Třetí místo je pro ni určitě málo," prohlásil Rada.

Do nedělního utkání vstoupí Sparta s vědomím, že i tentokrát bude její duel s Plzní rozhodovat o titulu, tentokrát se to však nebude týkat letenského celku. "Nezajímám se o jiné. Snažíme se, aby Sparta vyhrávala a dostala se na takovou úroveň, na jakou má," uvedl Rada.

"Ty dva celky, co jsou nahoře, si to musí rozdat mezi sebou a zvládnout svoje zápasy. My musíme hrát sami za sebe, abychom zapomněli na výkon z Jihlavy. I když ten samozřejmě úplně smazat nejde," uvedl Rada, kterému situaci komplikuje řada zranění a také mizerná forma zbývajících hráčů.

Převratné změny ale sparťanský trenér nechystá. "Chyby se stávají a já sám jsem jich během kariéry udělal spoustu, přesto mě trenéři nevyhodili," připomněl zaváhání brankáře Koubka a stopera Holka, po kterém Jihlava rozhodla o vítězství.

"Já v tom jsem stejný. Navíc nejsem ani zastáncem pokut, protože nic nevyřeší. Lepší je si všechno ukázat, aby se to v budoucnu neopakovalo," prohlásil kouč, jemuž budou chybět dlouhodobě zranění Costa, Néstor, Mazuch, Rosický a Frýdek s Hovorkou.

"Teď budeme čekat na poslední dva, tři dny, jestli se dají do kupy hráči, co byli nemocní a v zápase nebyli - Venca Kadlec, Čermák, Hybš. Věřím, že se uzdraví a budeme mít širší kádr a nějaké alternativy," uvedl Rada.

Máme dost vlastních starostí, sérii s Plzní neřešíme, řekl Vácha

Fotbalisté Sparty prohráli posledních pět zápasů s Plzní, podle záložníka Lukáše Váchy je však černá série s obhájcem titulu to poslední, na co by před nedělním utkáním s Viktorií mysleli. Letenský celek má totiž dost vlastních starostí.

"Není čas se za něco schovávat. Musíme jasně říct, že hrajeme o třetí místo a udělat všechno pro to, abychom ho udrželi," řekl Vácha na dnešním setkání s novináři. "Všichni samozřejmě víme, že jsme Plzeň dlouho neporazili, ale máme dost vlastních starostí, takže na to, jestli z nich máme mindrák, nebo ne, nemyslíme," dodal.

Sparta v tabulce ztrácí na druhou Slavii dvanáct a na první Plzeň třináct bodů, přesto její nedělní duel s Viktorií může významně promluvit do boje o titul. "Je nepříjemné, že nebudeme rozhodovat o titulu pro nás. Ale budu se opakovat - máme dost vlastních starostí," uvedl Vácha s tím, že v boji Slavia - Plzeň nepřeje ani jednomu. "Nechci si takhle vybírat. Radši bych vždycky Spartu," prohlásil.

Vácha si také nedělá iluze, že by případná výhra nad Plzní mohla zachránit Spartě zpackanou sezonu. "Nikdo z nás, ani fanoušci si nemyslí, že kdybychom vyhráli, tak to napraví všechny skrupule naší sezony. To není správná cesta," uvedl osminásobný reprezentant.

Sparta z posledních pěti zápasů vyhrála jediný, Vácha však nechtěl rozebírat, proč to Pražanům nejde. Nechtěl ani hodnotit Plzeň, která sice také nehraje zrovna přesvědčivý fotbal, ale vítězí. "Plzni to vychází, nám ne... Je to na delší rozbor a to se asi netýká mě," prohlásil.

"Měli bychom se motivovat sami sebou, protože v každém zápase hrajeme o svoje jméno. A co se stalo v Jihlavě, byla ostuda a neměla by se opakovat," připomněl Vácha sobotní nečekanou porážku 0:1 na hřišti předposlední Vysočiny.